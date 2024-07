DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA: DERBY SCALIGERO IN AMICHEVOLE

I derby hanno sempre un fascino speciale, anche in amichevole in montagna nel bel mezzo della preparazione estiva: l’appuntamento con la diretta di Verona Virtus Verona sarà presso lo stadio ‘La Pineta’ di Folgaria per oggi pomeriggio, mercoledì 24 luglio 2024, con fischio d’inizio alle ore 17.30. Siamo quindi in Trentino, non lontano dalla città di Verona, che si gode con orgoglio due formazioni nel calcio professionistico, ovviamente l’Hellas in Serie A ma pure la Virtus che invece si sta preparando al prossimo campionato di Serie C e che oggi costituirà un buon banco di prova per i cugini di mister Paolo Zanetti.

La diretta di Verona Virtus Verona sarà anche la prima amichevole di un certo livello per i gialloblù, che settimana scorsa avevano affrontato prima una selezione di dilettanti e poi il Rovereto, per cui adesso si comincia ad alzare l’asticella verso un nuovo torneo di Serie A, dopo la salvezza ottenuta in primavera nonostante i problemi fuori dal campo. La Virtus Verona invece ha già giocato contro il Torino, quindi sta vivendo un’estate ad altissimo livello: stavolta però c’è anche il fascino del derby, cosa ci dirà la diretta Verona Virtus Verona?

VERONA VIRTUS VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Sempre salvo variazioni di palinsesto, non ci saranno purtroppo possibilità per seguire in diretta tv Verona Virtus Verona, l’amichevole derby per le due società scaligere. Non dovrebbe essere prevista nemmeno una diretta Verona Virtus Verona streaming video per il match a Folgaria, ma certamente provvederanno il sito Internet e i profili social ufficiali dell’Hellas Verona – e naturalmente anche della Virtus Verona in questo caso – ad offrire tutte le informazioni utili.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni per la diretta Verona Virtus Verona potrebbero fornirci qualche spunto significativo. Cominciamo naturalmente dall’Hellas di mister Paolo Zanetti, che dovrebbe adottare il 4-2-3-1 come modulo tattico di riferimento. Quanto ai possibili undici titolari, prendiamo come base di partenza coloro che avevano cominciato dal primo minuto domenica contro il Rovereto: Montipò in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Tchatchoua, Magnani, Coppola e Frese; in mediana la coppia formata da Belahyane e Serdar; sulla trequarti Tavsan, Harroui e Mitrovic da destra a sinistra alle spalle del centravanti Mosquera.

Possiamo però parlare anche della Virtus Verona di mister Luigi Fresco, l’allenatore-presidente del sodalizio scaligero. Nella prima amichevole di lusso contro il Torino aveva giocato in porta Sibi; davanti a lui i cinque difensori Lerco, Daffara, Toffanin, Ronco e Manfrin; modulo 5-3-2, ecco allora il centrocampo a tre composto da Metlika, Gatti e Sbrissa, mentre in attacco potrebbero agire dall’inizio Caia e Ojeh. Saranno loro i protagonisti della diretta di Verona Virtus Verona?