DIRETTA VERONA ROVERETO/ Video streaming tv: così l’Hellas nel primo test (amichevole, 21 luglio 2024)

La diretta di Verona Rovereto rappresenta la seconda amichevole estiva dell’Hellas, che nella sua prima sgambata ha rifilato quattro gol ai tradizionali avversari della Top 22 Dilettanti. È stata una vittoria all’insegna dei giovani: chiaramente quasi un classico nei test di luglio, ma comunque potrà essere soddisfatto Paolo Zanetti che per la salvezza dovrà attingere anche al talento verde della sua rosa. Dopo il gol di testa di Giangiacomo Magnani, che ha sbloccato il risultato, il Verona ha dilagato con i Millennials o quasi: il secondo gol infatti lo ha segnato Daniel Mosquera, che è un classe ’99 ma è nato alla fine di ottobre.

Abbiamo poi avuto le reti di Junior Ajayi e Davide Bragantini: il primo, classe 2004, arriva dal Sassuolo mentre il secondo è nato nel 2003 ed è rientrato dal prestito al Mantova, con cui ha conquistato una splendida promozione in Serie B. Come già visto poi il Verona ha tanti altri giovani interessanti, tra questi Jayden Braaf che con l’Hellas aveva già esordito in Serie A ma poi è stato prestato al Fortuna Sittard in Olanda, adesso anche questo esterno offensivo potrebbe dire la sua nella stagione che verrà. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI VERONA ROVERETO IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere a disposizione una diretta tv per Verona Rovereto, l’amichevole che l’Hellas disputa quest’oggi non godrà dunque di una messa in onda e non sarà possibile seguirla nemmeno in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la società scaligera mette a disposizione sui social network, sono liberamente visitabili e in particolare consigliamo gli account di Facebook e X, cioè il vecchio Twitter.

VERONA ROVERETO: L’HELLAS DI NUOVO IN CAMPO!

Torna in campo l’Hellas nel corso della sua estate, in preparazione al nuovo campionato: si gioca la diretta di Verona Rovereto, siamo sempre nel ritiro di Folgaria e l’inizio del match è previsto per le ore 17:30 di domenica 21 luglio, dunque di fatto spostato di mezz’ora rispetto alle precedenti comunicazioni. Il Verona prosegue dunque il suo percorso passo dopo passo, contro un’altra avversaria abbordabilissima: dopo il poker alla Top 22 Dilettanti, l’Hellas affronta una formazione che milita nel campionato di Eccellenza e dunque con un divario tecnico davvero importante.

Al netto del risultato che maturerà, che certamente conta relativamente, Paolo Zanetti vuole testare i miglioramenti della sua squadra anche perché la rosa che avrà a disposizione all’inizio del campionato potrebbe essere diversa rispetto a quella di oggi, dunque servirà anche fare qualche valutazione sui singoli giocatori facendoli girare in maniera importante e costante. Aspettando che la diretta di Verona Rovereto prenda il via, proviamo allora a ipotizzare quale potrebbe essere la formazione titolare mandata in campo dall’allenatore dell’Hellas.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROVERETO

Zanetti dovrebbe approcciare la diretta Verona Rovereto con un 3-4-2-1, nel quale Montipò sarebbe il portiere titolare protetto da una difesa che può prevedere Magnani, Dawidowicz e Ceccherini, ma chiaramente si valuteranno anche i giovani Christian Corradi e Nwanege che per il momento sono aggregati alla prima squadra, come Ghilardi. Tchatchoua si prende la maglia sull’esterno destro, dall’ala parte invece ci sarà spazio per Frese e in mezzo al campo i 2004 Belahyane e Joselito si giocano il posto da regista, con Harroui che potrebbe invece rappresentare l’interno box to box.

Scalano sulla trequarti Alphadjo Cissé e Hrustic, con le possibilità Stefan Mitrovic e Braaf da adattare al ruolo al pari di Yayah Kallon, rientrato dal prestito e che potrebbe avere una stagione importante; Bragantini può essere utilizzato in qualità di centravanti tattico ma qui Zanetti potrebbe prevedere la staffetta tra Lasagna, Juan Manuel Cruz, Bosilj e Ajayi, quest’ultimo altro calciatore nato nel 2004 per un Verona che si sta formando anche grazie ai giovani.











