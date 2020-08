Verona, nubifragio e grandine: strade devastate/ Video: Zaia firma stato di crisi

Il maltempo si abbatte sul Veneto: un violento nubifragio si è scatenato provocando gravi danni a Verona, Vicenza e Padova. A causa delle forti piogge e della grandine le strade si sono allegate, sradicando diversi alberi. In particolare, il nubifragio ha coinvolto il centro storico di Verona, il quartiere residenziale di Borgo Trento e il rione Veronetta. Gravi conseguenze anche sui vigneti. Le strade sono diventate fiumi, sommergendo pure alcune auto. Nella provincia di Vicenza sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per il forte vento e la pioggia che hanno fatto cadere rami, alberi e allagamenti. Per tutti questi motivi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia firmerà la dichiarazione dello stato di crisi per il Veronese. Un fenomeno analogo si è riversato sulla vicino Merano, dove alle raffiche di vento si è aggiunta una violenta grandinata che ha provocato gravi danni nella cittadina dell’Alto Adige.

NUBIFRAGIO A VERONA: ZAIA CHIEDE STATO DI CRISI

Il maltempo si è abbattuto sui comuni di Thiene, Pojana Maggiore, Torri di Quartesolo, Orgiano, Thiene, Costabissara, Zanè, Altavilla, Piovene Rocchette e Costabissara. Per quanto riguarda la provincia di Padova, sono stati segnalati danni dai vigili di fuoco per vento molto forte e pioggia a Pernumia, Villafranca Padovana, San Pietro in Gu, Carmignano del Brenta, Fontaniva, Monselice, San Giorgio delle Pertiche, Limena, Gazzo, Saletto Euganeo. Lo stato di crisi chiesto dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia potrebbe essere esteso ad altri comuni. La situazione infatti è in evoluzione: la Protezione civile regionale la sta monitorando. Non è da escludere infatti che accada una volta constatati i danni provocati dall’ondata di maltempo. Intanto sui social si rincorrono le immagini e i video impressionanti di quanto accaduto nelle ultime ore e dei danni provocati dal maltempo in Veneto.

Questa è via XX Settembre a Verona, vicino a casa mia e all’università. Sono senza parole. Devastata. pic.twitter.com/9diRUTaQ4y — Clarissa Dalloway (@risfiorire) August 23, 2020

Centro di Verona. 23 agosto 2020. pic.twitter.com/lQIjDlItkq — 🇮🇹 IL BUON SENSO 🇪🇺 (@Moixus1970) August 23, 2020





