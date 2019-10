Verona, video porno fra minorenni online/ Filmato su Whatsapp a macchia d’olio

In provincia di Verona stanno circolando in queste ultime ore delle foto e un video con protagonista una ragazzina minorenne e il suo fidanzato. La giovane, come specificato dall’edizione online de Il Corriere Veneto, si sarebbe scattata delle foto in intimità per poi girare un filmino con il suo compagno e registrarlo. Non si sa bene come, fatto sta che il materiale è finito in rete attraverso le chat di WhatsApp, come accade spesso e volentieri in questi casi, e nel giro di poche ore tutti i telefonini degli alunni di un istituto tecnico del veronese hanno appunto ricevuto il materiale in questione. Una volta che i professori e il dirigente scolastico sono venuti a sapere dell’episodio, hanno sporto denuncia in questura, per tutelare appunto la protagonista, che ricordiamo, è una studentessa molto giovane, non ancora 18enne.

VERONA, VIDEO PRIVATO FRA MINORENNI ONLINE

Come sottolinea il Corriere, la vicenda ha scosso profondamente l’istituto in particolare per la rapidità e la diffusione a macchia d’olio dello stesso video, che rappresenta per legge materiale pedopornografico, essendo i due protagonisti del filmato dei minorenni. Per fermare la diffusione del video sono scesi in campo anche i rappresentati scolastici degli studenti, che hanno invitato i ragazzi a cancellare il materiale in questione e a non diffonderlo, di modo da interrompere questo brutto andazzo in atto. L’ufficio scolastico territoriale di Verona è in prima linea contro questi episodi, e molte scuole della zona hanno deciso di ritirare i telefonini durante l’orario di lezione proprio per disincentivare lo scambio di video vietati. Vi ricordiamo inoltre che chiunque navigasse in rete e trovasse contenuti illegali o potenzialmente dannosi, può denunciarli attraverso un servizio specifico denominato hotline, che funziona tramite la compilazione di un apposito modulo. Le segnalazioni vengono poi trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia su Internet (C.N.C.P.O.), istituito presso il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni.

