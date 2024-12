La passione per la musica scorre nelle sue vene, di padre in figlio e non poteva essere altrimenti; stiamo parlando di Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli. Il 24enne ha iniziato a respirare la bellezza dell’arte sicuramente quando ancora era nel ventre materno e nel corso del suo percorso di crescita ha affinato il suo talento affiancando spesso e volentieri proprio il papà nel corso di varie occasioni. Proprio di recente abbiamo visto il figlio di Andrea Bocelli – Matteo – esibirsi in occasione dello speciale televisivo per i 30 anni di carriera del tenore; ennesima opportunità per apprezzare il suo talento in fiore.

Matteo Bocelli, chi è il figlio Andrea Bocelli/ "Ha talento, è qualcosa di speciale che non si può imparare"

Ma chi è Matteo Bocelli oltre ad essere il figlio di Andrea Bocelli e al di là della passione per la musica? Forse non tutti sanno che nella sua carriera si è cimentato anche come modello, riscuotendo anche un discreto successo. E’ però il mondo delle sette note il suo baricentro, come testimoniato anche dalle parole del papà: “Penso abbia qualcosa di speciale… La sua determinazione, il duro lavoro e lo spirito di sacrificio sono doti importanti. Svilupperà le sue capacità e attitudini con i suoi tempi e affinerà le sue capacità artistiche”.

Matteo Bocelli, ‘focus’ sulla vita privata e possibile fidanzata del figlio di Andrea Bocelli

A proposito di Matteo Bocelli – figlio di Andrea Bocelli – non mancano certamente le curiosità che riguardano il mondo del gossip e della cronaca rosa. Un tema che sempre investe le personalità note ma non sempre appare ricco di retroscena da menzionare. Nel caso del giovane cantante vige infatti grande riservatezza; dal web spuntano voci di una liaison del passato, prima di conferme o smentite, con Carolina Stramare. Ma oggi c’è una fidanzata nel cuore di Matteo Bocelli? La domanda, ad oggi, è priva di una risposta certa.