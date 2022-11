Veronica Bova, chi è la moglie di Corrado Pesci/ “Virna Lisi? Ho trovato una mamma”

Veronica Bova: chi è la moglie di Corrado Pesci

Corrado Pesci è sposato con Veronica Bova, con cui ha avuto tre figli: Franco (nato nel 1996), Federico (nato nel 1997) e Riccardo (nato nel 2002). Ospite insieme al marito a Oggi è un altro giorno, Veronica Bova ha ricordato il primo incontro con Virna Lisi: “Ero molto emozionata, la seguivo in TV, e soltanto sentire la sua voce mi emozionava. Quando me l’ha presentata non mi aveva preparato, ma forse è stato meglio così. È stata molto normale, non mi sono trovata una diva davanti, ho trovato una mamma, e anche molto accogliente”. In un’intervista del 2004 a Repubblica, parlando dei nipoti, Virna Lisi aveva detto: “Non sono stata una mamma severa, come nonna invece sono una pazza. Ai miei tre nipotini faccio fare tutto quello che non ho permesso a mio figlio. Mi riempiono la vita, c’è una corrente d’amore così forte”.

Corrado Pesci, chi è il figlio di Virna Lisi/ "È morta stringendomi la mano"

Veronica Bova: grande ammirazione per la suocera Virna Lisi

Nel salotto di Serena Bortone, Veronica Bova ha ricordato con affetto e ammirazione la suocera Virna Lisi, madre del marito Corrado Pesci: “Quando stava vicino a Franco (il marito scomparso nel 2013, ndr) che stava male non l’ho mai vista lamentarsi. Era sempre col sorriso e mi sono sempre domandata se sarei mai riuscita ad essere brava come lei”. Veronica ha aggiunto che la grande attrice ha trasmesso al figlio Corrado un grande senso di generosità e di voglia di aiutare il prossimo. Infine Veronica Bova ha ringraziato i suoceri, Virna Lisi e Franco Pesci, per il loro esempio, i due sono stati insieme per 53 anni: “Avere il loro esempio, che hanno messo la famiglia al primo posto, è importante“.

