Veronica Burchielli e Alessandro Zarino/ Uomini e Donne segnalazione choc: una farsa?

Segnalazione particolarmente spinosa con protagonisti Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. L’indiscrezione arriva da Very Inutil People, seguitissimo account di Instagram che, per dovere di “cronaca” (rosa), certe volte ci azzecca ed altre no. La colpa però, non è assolutamente da attribuire alla pagina in quanto, a loro arrivano semplicemente delle segnalazioni che successivamente diramano con il beneficio del dubbio. Fatta questa doverosa premessa, scopriamo cosa è accaduto tra i due nel corso di una esterna post scelta. Ecco cosa avrebbe scoperto un utente: “Oggi mio fratello era al White Rabbit dove Veronica e Alessandro hanno girato una esterna post-scelta. ha detto che fermano la registrazione per dirgli cosa dire, cosa fare e che discorsi affrontare. Mi ha detto anche che ad un certo punto hanno interrotto per dire ad Alessandro di prendere la mano di Veronica e dopo che l’ha baciata hanno fermato le riprese e lui si è pulito con un fazzoletto”.

Uomini e Donne, segnalazione choc su Veronica e Alessandro

Veronica Burchielli nelle scorse registrazioni ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne proprio in compagnia di Alessandro Zarino. La ragazza infatti, non si sentita totalmente “libera” di testa per affrontare un nuovo percorso e così, ha deciso di uscire con il ragazzo che in questo momento le interessa maggiormente. Tina Cipollari, l’ha più volte accusata di essere falsa, tanto da avere con lei numerosi scontri. Durante l’ultima registrazione, la decisione di Veronica ha creato notevoli commenti negativi. “Mentre tutti commentano la cosa lei si gira verso Alessandro e gli chiede: “Che facciamo, ce ne andiamo?”. Dopo un po’ Maria le conferma che lui non è venuto a corteggiarla quindi devono decidere il da farsi, Alessandro guarda Veronica e lei gli chiede: “Che vogliamo fare? Usciamo insieme e quel che succederà succederà? Tanto questo percorso avrebbe senso solo se ci fossi tu” – scrive il VicoloDelleNews – Lui dice di sì e afferma “Era questo che volevo”. I due ragazzi stanno prendendo in giro tutti oppure la segnalazione è “inesistente”? Vedremo…

