Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 dicembre: Tina e Veronica, è lite! (Trono classico)

Dopo un inizio settimana tutto dedicato al trono Over, Uomini e Donne torna oggi 6 dicembre a dedicarsi al trono classico. Puntata ancora una volta molto tesa, a partire dall’inizio, caratterizzato da uno scontro tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli. Come svela il Vicolo delle News, l’opinionista attacca la tronista, trovando che tutto quel carattere vantato sia all’improvviso scomparso. L’attenzione però si sposta su Giulio Raselli. Scopriamo che la scorsa settimana, quando nessuna delle sue corteggiatrici si è presentata in studio, lui ha poi raggiunto Giovanna. La prima a scendere dalle scale è però Giulia che appare subito molto arrabbiata, in primis perché da lei Giulio non è andata. I due discutono in modo molto animato, poi lei si placa quando Raselli spiega che lo ha fatto per vedere la sua reazione e capire quella parte di lei ancora rimasta celata.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIO CONTRO GIOVANNA, ZARINO….

Ma le difficoltà per Giulio Raselli in questa nuova puntata di Uomini e Donne non sono finite qui. In studio arriva anche Giovanna così va in onda il loro incontro, ancora una volta caratterizzato da una forte lite. Questa però continua anche in studio: Giovanna ribadisce di sentire il tronista molto poco interessato a lei ma la rivale, Giulia, trova che le sue reazioni siano esagerate anche perché è chiaro che lui le corre dietro, come ha dimostrato anche in questa occasione. La discussione va avanti per un po’ ma nessuno dei tre protagonisti si sposta dalle proprie convinzioni. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi si tornerà anche a parlare di Alessandro Zarino con un annuncio di Maria De Filippi!

