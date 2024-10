Veronica: tutto sulla corteggiatrice di Uomini e Donne

Veronica, insieme ad Amal e Sofia, è una delle corteggiatrici di Michele Longobardi che sta provando a trovare la donna della sua vita a Uomini e Donne. Nella puntata in onda il 10 ottobre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Michele che decide di cominciare il suo momento parlando con Sofia con cui, dopo due esterne, non è scattato quel feeling speciale che cerca in una persona per costruire una relazione. “Devo essere coerente nella vita” – esordisce Michele. “La chimica, non puoi pensarci a primo impatto, non può essere logica, io non l’ho sentita la chimica”, spiega il tronista con cui è anche d’accordo Sofia che, prima di lasciare lo studio, augura a Michele di trovare la persona giusta.

Mario Cusitore e Margherita: "Ci siamo baciati e abbiamo dormito insieme"/ Morena sbotta a Uomini e Donne

Spazio, poi a Veronica che ha convinto Michele a portarla in esterna con un solo ballo. Maria, infatti, spiega che Michele avrebbe voluto uscire con Amal ma di aver cambiato totalmente idea dopo aver ballato con Veronica che, inizialmente, voleva eliminare.

Veronica e Michele Longobardi: bacio durante la prima esterna a Uomini e Donne

In esterna, Michele Longobardi e Veronica si stuzzicano e tra loro nasce subito un feeling speciale. Michele non nasconde l’attrazione e tra loro scatta subito un bacio passionale. In studio, Michele conferma di aver sentito subito una forte attrazione nei confronti di Veronica e di aver voluto approfondire la conoscenza. Il corteggiatore, inoltre, spiega che non vuole mettere paletti avendo voglia di viversi totalmente il percorso,

Morena Farfante: chi è la dama di Uomini e donne/ Lite con Mario Cusitore: "Non ti vergogni?"

Amal non nasconde la delusione per l’atteggiamento del tronista spiegando che lei non l’avrebbe fatto sottolineando, però, di non voler assolutamente accusare Veronica. Quest’ultima appare molto imbarazzata e Maria De Filippi interviene: “A 25 anni, baciare un ragazzo che ti piace, anche al primo appuntamento, è assolutamente normale”, dice la padrona di casa.