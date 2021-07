Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: “terzo figlio in arrivo”/ “La famiglia si allarga”

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, schivi, riservati, innamorati e sposati, per la prima volta, parlano senza filtri della loro bellissima storia d’amore coronata con il matrimonio celebrato il 13 luglio, due giorni dopo la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio. Genitori delle piccole Deva e Lena, nate rispettivamente nel 2019 e nel 2021, Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno dovuto superare anche una crisi importante prima di tornare insieme definitivamente e capire di voler trascorrere il resto della vita l’una accanto all’altro. Genitori innamorati di Deva e Lena, non hanno alcuna intenzione di fermarsi come hanno annunciato in esclusiva al settimanale Chi, nel numero in edicola dal 21 luglio.

Pensando al futuro delle figlie e a ciò che insegneranno loro, infatti, Veronica e Federico dicono: «Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a “Chi” annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora!».

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: il primo incontro, la crisi e la proposta di matrimonio

A raccontare il momento in cui si sono incontrati e come è nato l’amore è Veronica Ciardi. «Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’é voluto molto tempo, ma eccoci qui», confessa l’ex gieffina che, per paura, ha poi provato a fare un passo indietro. Federico Bernardeschi, però, non si è arreso e ha deciso di provare a conquistarla definitivamente. «Quando ho capito che se ne stava andando per paura, quando ha iniziato a non rispondermi al telefono, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera. Da quel momento abbiamo iniziato a “vivere” davvero. E il resto… chissenefrega», spiega il calciatore.

La proposta di matrimonio è poi arrivata un anno fa durante un viaggio alle Bahamas. Anche in quell’occasione, per paura, il sì di Veronica si è trasformato prima in un nì e poi in un no. La crisi ha successivamente investito la coppia che, per un anno, è stata separata. «Non é stato facile. Siamo stati separati un anno, ma senza perderci mai. Abbiamo abbattuto le paure e siamo diventati prima genitori e oggi marito e moglie. Anche se sono arrivato in ritardo (sorride, ndr)», conclude Federico che, con Veronica, ha coronato il suo sogno d’amore.



