Veronica Ciardi e Deva, compagna e figlia Federico Bernaredeschi/ “A luglio le nozze”

Fiori d’arancio in vista per Federico Bernardeschi e la compagna Veronica Ciardi che si sposeranno il prossimo mese di luglio. Secondo quanto annunciato da La Nazione qualche settimana fa, il giocatore impegnato con la Nazionale convolerà a nozze con la compagna storica, l’ex concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi, e lo farà proprio il prossimo mese alla fine degli Europei sperando di poter fare una festa grande per entrambe le occasioni. Al momento sembra che sarà il Duomo di Sant’Andrea a Carrara ad ospitare la cerimonia il prossimo mese di luglio e al fianco della coppia prenderà posto la loro bambina, la piccola Deva. Secondo il giornale, invece, la festa dovrebbe poi tenersi alla tenuta del Principe della Fossa Maestra, recentemente acquistato proprio da Bernardeschi.

Chi li conosce e li segue sui social sa bene che Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi stanno insieme da sei anni e che si sono conosciuti a Formentera grazie ad alcuni amici in comune. Entrambi hanno ammesso di essere stati travolti da un colpo di fulmine anche se i due hanno poi attraversato una crisi che sono riusciti a ricucire nel 2019 quando poi non si sono mai lasciati formando una splendida famiglia con la piccola Deva che adesso ha due anni. L’ex gieffina e il calciatore hanno sempre vissuto il loro sentimento lontano da gossip e telecamere ma lo stesso calciatore a La Gazzetta dello Sport ha raccontato: “La corteggiavo come un martello, ma per un po’ non mi ha calcolato di striscio: era frenata dai suoi 8 anni in più, ma non pesano se hai la testa giusta e sai rendere felice una donna”. Siamo sicuri che questa sarà la loro estate.

