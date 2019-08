Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi/ Ritorno di fiamma? “Ora fanno sul serio”

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi stanno di nuovo insieme? A quanto pare sì: la crisi vissuta due anni fa, al punto da aver indotto la coppia nel marzo del 2017 a dirsi addio ed a comunicare ufficialmente la fine della loro relazione, a quanto pare sarebbe solo un ricordo lontano. Dopo quella dolorosa rottura tra l’ex concorrente del Grande Fratello 10 e l’allora calciatore della Fiorentina, la coppia avrebbe deciso di concedersi una seconda possibilità, seppur a distanza di due anni. Una decisione ponderata, dunque, o forse un ritorno di fiamma repentino ed inaspettato. Fatto sta che secondo alcuni scatti pubblicati dal settimanale DiPiù, sembra ormai indubbio un loro riavvicinamento. Tra i due potrebbe davvero essere tornato il sereno, come trapela dalla loro ultima paparazzata: entrambi sorridenti e sereni, sono in compagnia del figlio di un’amica. A conferma del loro riavvicinamento anche alcune voci di persone particolarmente vicine ai due diretti interessati e che assicurano che la Ciardi e Bernardeschi ora vogliano fare sul serio al punto da voler persino allargare la famiglia.

VERONICA CIARDI E FEDERICO BERNARDESCHI, DI NUOVO INSIEME?

Era il 5 marzo del 2017 quando Veronica Ciardi, con un post social molto toccante, annunciava a nome suo e di Federico Bernardeschi la fine della loro relazione. Una rottura condivisa da entrambi i quali hanno voluto che non si facesse del gossip e delle speculazioni. “Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa”, chiariva la Ciardi in quello stato Instagram. Una rottura avvenuta “nel rispetto e nella serenità”, dopo un amore grande ed una “storia stupenda” durante la quale, scriveva ancora l’ex gieffina, “ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo, finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell’amore”. Veronica aveva spiegato che entrambi si sarebbero sempre stati l’uno per l’altra, quindi non è escluso che l’ultima paparazzata possa essere solo il frutto di un’amicizia consolidata nel tempo. Quanto però testimoniato da persone vicine alla coppia, sembrerebbe voler parlare del ritorno prepotente dell’amore.

