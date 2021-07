Veronica Ciardi, fidanzata Federico Bernardeschi/ Dopo il lutto l’atteso matrimonio?

Federico Bernardeschi è tornato protagonista in Nazionale con uno dei rigori realizzati nell’emozionante sfida tra Italia e Spagna. Da tempo Bernardeschi è legato sentimentalmente alla fidanzata Veronica Ciardi, conosciuta al grande pubblico sin dal 2009, anno della sua partecipazione al Grande Fratello. Un’esperienza che è stata un trampolino di lancio verso nuove esperienze, come quella da inviata di Pomeriggio 5, che l’ha fatta crescere anche nell’ambito della conduzione televisiva. Assieme a questa esperienza, Veronica Ciardi ha affiancato il lavoro sui suoi profili social che sono diventati però col tempo privati, con la ragazza che ha preferito vivere privatamente la storia con Bernardeschi, senza sbandierare i momenti della vita di coppia che va avanti ormai da oltre un lustro, ma riguardo la quale i due hanno sempre voluto rivelare poco, considerando quanto possa essere esposta una coppia tra una showgirl e conduttrice tv e un calciatore professionista della Serie A e della Nazionale.

VERONICA CIARDI, CHI E’ LA FIDANZATA DI BERNARDESCHI

La storia tra Veronica Ciardi e Bernardeschi è iniziata nel 2016, dopo un anno insieme i due hanno fatto registrare un breve momento di crisi che è stato superato però a gonfie vele, tanto che i due hanno avuto una bellissima bambina. Si chiama Deva ed è nata nel 2019, con Veronica e Federico che ne hanno annunciato pubblicamente la nascita diverse settimane dopo il lieto evento, sempre coerentemente con la discrezione mantenuta nell’ambito della loro vita privata. E’ stato Bernardeschi, in un’intervista rilasciata a Lapo Elkann, a spiegare il perché della scelta del nome della piccola: “Mia figlia si chiama Deva, perché è un nome che ha voluto molto mia moglie. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome hindi, che significa “dea della luna“. Quando mia moglie me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì. Per me la famiglia è molto importante, perché ti trasmette quei valori che poi ti porti avanti per tutta la vita. Io voglio trasmettere a mia figlia dei valori, così come mia moglie le vorrà trasmettere i suoi.”

VERONICA CIARDI, UN LUTTO DA SUPERARE

Un’altra eccezione relativamente alla sua proverbiale riservatezza Veronica Ciardi l’ha concessa parlando di un grave lutto che l’ha recentemente colpita. “Mi sembra quasi innaturale. Sento l’anima contorcersi dentro il mio corpo e provo dolore“ scrisse Veronica sul proprio profilo Instagram per annunciare la scomparsa dell’amato padre, che è stato un vero punto di riferimento nel corso della sua vita. Gli Europei hanno cambiato un po’ i piani, con Federico che sarà impegnato ormai fino alla fine, con la finalissima del prossimo 11 luglio, con la Nazionale. Ma l’estate potrebbe portare l’atteso matrimonio tra i due: le nozze erano inizialmente state fissate nel mese di luglio, poi si è deciso di rimandare di qualche settimana ma entro la fine dell’estate si dovrebbe festeggiare uno splendido matrimonio… si spera con una coppa in più in bacheca come invitata a rappresentanza di tutti gli italiani.

