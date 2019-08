Veronica Ciardi ha partorito figlio di Federico Bernardeschi/ “Papà in gran segreto”

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno avuto un figlio! A rivelare lo scoop già in parte anticipato ieri a Radio Deejay è stato il giornalista ed autore tv Gabriele Parpiglia che tramite le sue Storie su Instagram nel pomeriggio odierno ha annunciato il lieto evento. Una vera e propria sorpresa per i tanti fan della coppia che, solo qualche giorno fa, avevano appreso con piacere di un presunto “ritorno di fiamma”. In realtà, dopo la rottura avvenuta nel marzo del 2017, l’ex concorrente del Grande Fratello ed il popolare calciatore si sarebbero riavvicinati al punto tale da voler allargare la famiglia. E così è stato! La nascita del bebè (non è chiaro se si tratta di un maschietto) è avvenuta nei mesi scorsi e tutto è accaduto lontano dal gossip anche se, inevitabilmente, adesso la notizia è diventata di dominio pubblico. Parpiglia, tra le sue Stories, ha reso noto: “La bella notizia è che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale nonché persona stupenda e strepitosa, pochi mesi fa e in gran segreto mantenendo il rispetto per una privacy sua voluta con forza è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica”.

La notizia della nascita del figlio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi ha fatto in poco tempo il giro del web. Alla luce dello scoop rivelato dal sempre affidabile Gabriele Parpiglia, tutti i tasselli sembrano aver trovato il loro giusto posto. Solo qualche giorno fa, infatti, il settimanale DiPiù aveva pubblicato alcune foto che ritraevano la coppia insieme, mentre la Ciardi spingeva un passeggino che, si diceva, fosse di un’amica. In realtà è possibile che nella carrozzina ci fosse proprio il loro bebè di pochi mesi. Sempre il medesimo settimanale aveva ripreso alcune confidenze da parte di persone vicine alla ritrovata coppia le quali erano pronte non solo a testimoniare il loro intento a fare sul serio ma anche quello di voler allargare la famiglia. Un desiderio in realtà realizzato con la nascita del loro primo figlio al quale, chissà, potrebbe presto aggiungersi un fratellino o una sorellina. Assolutamente apprezzabile, invece, la volontà di Bernardeschi e della Ciardi di non voler dare in pasto al gossip il momento magico che hanno vissuto e che continuano a vivere, dalla gravidanza alla nascita del loro primo figlio.

