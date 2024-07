Veronica Confalonieri: chi è la fidanzata di Lorenzo Musetti/ Mamma di Ludovico e grande supporto per lui

Chi è Veronica Confalonieri: la fidanzata di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti sta facendo parlare di sè per le sue impresa sportive conquistando un posto importante nel tennis italiano. Pur essendo giovanissimo, Lorenzo Musetti ha una vita sentimentale stabile, serena e felice grazie all’incontro con Veronica Confalonieri, a sua volta giovanissima e che gli ha regalato il gioiello più prezioso ovvero il figlio Ludovico. Veronica e Lorenzo Musetti si sono incontrati proprio grazie al tennis perchè la sorella di lei, Valentina Confalonieri, la quale ha giocato per molti anni e è adesso un’allenatrice affermata, ha sposato il tennista Gianluca Mager.

Veronica e Lorenzo hanno cominciato a frequentarsi quattro anni fa per poi ufficializzare la storia due anni fa per poi diventare una famiglia accogliendo lo scorso marzo, in famiglia, il piccolo Ludovico che rappresenta il frutto del loro, grande amore.

Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti: coppia solida e unita

Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti, pur essendo giovanissimi, hanno formato una famiglia che rappresenta un grosso supporto per entrambi. In una fase così delicata della carriera sportiva di Lorenzo Musetti, Veronica Confalonieri non lascia mai solo il fidanzato al punto da averlo accompagnato a Wimbledon insieme al piccolo Ludovico con cui il campione sta trascorrendo il suo tempo libero tra un match e l’altro.

Veronica, dunque, non è solo la fidanzata di Lorenzo Musetti, ma anche un supporto e una spalla per il tennista che, dopo gli impegni sportivi, sicuramente si concederà una vacanza insieme alla sua splendida famiglia che rappresenta la sua ricchezza e il traguardo più importante raggiunto.











