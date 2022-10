Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, genitori Belen Rodriguez/ “I primi soldi ho regalato ai miei..”

Verissimo, Belen Rodriguez torna a raccontarsi al pubblico TV: il rapporto con i genitori é inscindibile

É la regina TV tra le showgirl in Italia nonché il sex-symbol femminile dai capelli castani in un mondo in cui regna l’eterna lotta tra le bionde e le more, Belen Rodriguez, che a grande richiesta torna a raccontarsi a Verissimo. La modella argentina e naturalizzata italiana é figlia di una famiglia dalle umili origini, formata dai genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, insieme ai fratelli ed ex naufraghi a L’isola dei famosi come lei, Cecilia e Jeremias Rodriguez.

L’ospite castana alla nuova puntata di Verissimo, di sabato 1° ottobre, non nasconde ai fan in Italia gli anni della crisi economica nella sua madre patria, l’Argentina, che la spinsero alla fuga dal suo Paese per l’arrivo nel Belpaese: “La gente non aveva da mangiare. Saccheggiavano i supermercati, entravano nelle case, rubavano e uccidevano le famiglie”, racconta in una intervista Belen Rodriguez, al settimanale “Sette”.”.

Belen Rodriguez e l’arrivo in Italia: l’ospite a Verissimo tra vita privata e carriera

Belen Rodriguez approdava in Italia, a Riccione, con un contratto di ragazza immagine, anche se lei aveva creduto di essere stata ingaggiata come modella: “Decido di andarmene. Vengo in Italia con un contratto di modella. Arriviamo a Riccione, io e altre 8 ragazze, scopriamo che il nostro lavoro non è di modelle bensì di ragazze immagine. Noi che avevamo immaginato passerelle, foto, ci ritroviamo nei locali a ballare sui cubi”. Ma l’argentina, complice la sua scaltrezza, riesce a rinvenire l’indirizzo di un’agenzia di moda e comincia a fare provini per la televisione made in Italy. “Da quel momento sono tutti sì”, e con con i primi guadagni -come rivela lei stessa- può finalmente comprare una casa ai suoi genitori Veronica e Gustavo, in Argentina: “Una casa nel posto dei ricchi, con sicurezza h 24 e cancelli… Inizio a dormire la notte. La mia famiglia era al sicuro. Finalmente li sapevo al sicuro”. Al momento Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani soggiornano in Italia, il che infonde serenità familiare nell’argentina mamma di Santiago e Luna Marie e ritrovata compagna di Stefano De Martino, padre del primogenito.

