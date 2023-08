Veronica Cozzani, stoccata sulle ‘corna’ a Stefano De Martino?/ La mamma di Belen scatena il web con una foto

Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, lancia una frecciatina a Stefano De Martino?

Si infittisce il mistero su cosa si celi dietro l’ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, così come aumenta giorno dopo giorno la curiosità dei fan della coppia di fronte ad una serie di mosse social della showgirl argentina. Negli ultimi giorni Belen ha infatti fatto varie allusioni alle ‘corna’, con immagini e gesti, che da tanti sono stati interpretati come la conferma che Stefano l’abbia tradita, da qui dunque la separazione.

Belen Rodriguez/ Mosse ambigue sui social contro Stefano De Martino? Lui vola a New York con…

Oggi ad alimentare questa ipotesi è anche Veronica Cozzani. La mamma di Belen ha quasi fatto eco alle stoccate lanciate da sua figlia, lanciandone a sua volta una molto simile a quella pubblicata dalla showgirl pochi giorni fa.

Veronica Cozzani e le ‘corna’: la foto su Instagram scatena il gossip

Pochi giorni fa ha fatto scalpore un video pubblicato da Belen sul suo profilo Instagram. In questi si vedevano alcuni cervi intenti a pascolare tranquilli in una distesa di verde. Un video come altri se non fosse per la chiara allusione alle ‘corna’, ormai già da giorni oggetto di discussione sul web in merito alla coppia. Nelle ultime ore anche la mamma di Belen ha postato un contenuto simile. Non un video questa volta ma una foto degli stessi cervi immortalati dalla figlia, immagine che in pochi istanti ha scatenato il web.

Chi è Beatrice Vendramin, presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino/ "Una Belen bionda e più giovane"

“Albarella!” è la didascalia che accompagna la foto con tanto di cuoricini, ovvero il nome della località che da anni ospita Belen Rodriguez e la sua famiglia in estate. Quella di Veronica Cozzani potrebbe dunque essere una stoccata a Stefano De Martino oppure una semplice foto, senza malizia, del luogo in cui stanno trascorrendo questi giorni di vacanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vera rottura o strategia?/ "Persone vicine parlano di rapporto solido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA