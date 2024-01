Veronica Di Spirito, chi è fidanzata di Federico Ruffo (Mi manda Rai3)?/ Proposta di nozze a C’è posta per te

Federico Ruffo, chi è la fidanzata Veronica Di Spirito: proposta di matrimonio a C’è posta per te

Nella puntata di oggi de La volta buona, martedì 16 gennaio, tra gli ospiti ci sarà anche Federico Ruffo, giornalista e noto soprattutto per essere il conduttore attuale di Mi Manda Rai 3. Il giornalista è felicemente fidanzato con Veronica Di Spirito. Chi è? La donna non è estranea al mondo delle spettacolo, o meglio al dietro le quinte del mondo dello spettacolo. È infatti un’autrice televisiva e collabora con Maria De Filippi a C’è posta per te.

E nei mesi scorsi proprio a C’è posta per te Federico Ruffo ha fatto la proposta di matrimonio a Veronica Di Spirito. Il giornalista le ha chiesto la mano con una bellissima sorpresa avvenuta negli studi televisivi grazie alla complicità di Maria De Filippo. È il sito di DavideMaggio.it, infatti, a rivelare che a febbraio, mentre Maurizio Costanzo stava male, Maria De Filippi ha aiutato Ruffo a portare avanti la sua sorpresa autorizzando la produzione a mettere in piedi una gigantesca sorpresa nello studio di C’è posta per te.

Veronica Di Spirito, chi è la fidanzata di Federico Ruffo: lavora per Maria De Filippi

Le notizie ed informazioni su chi è Veronica, futura moglie di Federico Ruffo sono molto poche. Della donna si sa soltanto che da anni lavora per la Fascino di Maria De Filippi. Non è noto quanti anni abbia nello specifico ma è coetanea del fidanzato e futuro marito Federico Ruffo. La coppia sta insieme da diversi anni ma hanno sempre mantenuto un profilo basso e sono molto riservati sulla loro vita privata.

Federico Ruffo e la fidanzata Veronica Di Spirito sono riservatissimi, per questo la plateale proposta di matrimonio avvenuta nei mesi scorsi negli studi di C’è posta per te ha stupito tutti. L’autrice è stata convinta a sedersi nei noti divanetti con la scusa di provare le luci. Invece è stato mostrato un video con i momenti più belli con il fidanzato che si concludeva con la proposta di matrimonio. È il tutto si è concluso con il futuro sposo che è comparso in studio. Non è chiaro però quando si sposeranno Federico Ruffo e la fidanzata Veronica Di Spirito.

