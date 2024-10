Giuseppe Gentili, morto il papà di Veronica Gentili: il dolore della conduttrice

Lo scorso 6 ottobre, Max Angioni ha comunicato in diretta a Le Iene l’assenza della conduttrice Veronica Gentili, costretta a correre in ospedale da suo padre. L’uomo, Giuseppe Gentili, è stato colpito da un malore e le condizioni gravi hanno reso necessaria la presenza di sua figlia al suo capezzale. “Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà, Giuseppe, purtroppo è venuto a mancare”, ha poi comunicato Angioni su Italia 1, annunciando dunque la morte del padre della conduttrice.

Dopo giorni di silenzio e dolore, Veronica Gentili è tornata sui social solo per comunicare alle persone vicine dove si sarebbe tenuto l’ultimo saluto al papà Giuseppe: “Per chi vuole salutare papà, domani alle 15 presso la Chiesa degli Artisti, Basilica di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo”.

Chi era Giuseppe Gentili

Giuseppe Gentili, papà di Veronica, era un professionista stimato nel settore della comunicazione e dell’intrattenimento italiano. Laureato in legge, si è inizialmente affermato come avvocato, ma ha successivamente ricoperto il ruolo di dirigente della RAI. Non sono state attualmente svelate le cause della morte, ma le parole dette in diretta a Le Iene fanno credere ad un malore improvviso. Tanti hanno ricordato l’uomo attraverso i social. Sotto l’ultimo post di Veronica Gentili c’è chi, avendolo conosciuto, scrive: “Che meravigliosa persona, Peppino. Incontrarlo, di recente mi era capitato anche per caso, era sempre un grandissimo piacere.” La regista e attrice Simona Izzo, invece, lo ha così ricordato: “Ti sono vicina … papá era speciale: lucido ironico intelligente appassionato… se n é andato troppo presto .. ciao caro Guuseppe .. ci mancherai tanto”.

