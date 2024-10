MORTO GIUSEPPE GENTILI, PAPÀ DI VERONICA GENTILI

Un terribile lutto ha colpito Veronica Gentili: è morto il papà Giuseppe. A dare il triste annuncio è stato Max Angioni in apertura della seconda puntata de ‘Le Iene’. Come in occasione della prima puntata della nuova stagione, anche nella seconda la conduttrice non è apparsa in studio. “Anche stasera ci vedete qui da soli, perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi”, ha esordito il collega.

Già dall’espressione del suo volto e dalla presenza di alcuni colleghi alle sue spalle si è capito che qualcosa di grave era accaduto. “Vi ricordate che la settimana scorsa era dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco ora possiamo dirvi che era tornata da suo papà, che aveva avuto un serio problema di salute, che è durato tutta la settimana”, ha proseguito Max Angioni prima di dare il triste annuncio.

“SEMBRAVA CI FOSSE UNA SPERANZA…”

“Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata, perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare”, ha spiegato Max Angioni a ‘Le Iene’. Il conduttore ha poi voluto esprimere il suo cordoglio a nome del programma, ma anche sostegno nei confronti della collega in questo momento così difficile per la morte del padre.

“Tutta la famiglia delle Iene ti abbraccia forte Vero, ti aspettiamo qui, a casa tua, il più presto possibile, quando vorrai e potrai. Ti vogliamo bene”. In un momento così doloroso e difficile anche la redazione de IlSussidiario.net si stringe a Veronica Gentili e ai suoi cari.

