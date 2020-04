Veronica Gentili: “Ecco la mia quarantena”/ “A casa col mio fidanzato in tuta e…”

Pubblicità

Di sera racconta la crisi del coronavirus a Stasera Italia Weekend, il programma di Rete 4 in onda sabato e domenica, per il resto del giorno però Veronica Gentili è una giovane donna che ama trascorrere il suo “tempo libero” restando aggiornata sulle notizie, rigorosamente in tuta. Di come sta vivendo questo momento, in particolare a livello lavorativo, ha parlato la stessa giornalista politica in un’intervista pubblicata oggi su Tv Sorrisi e Canzoni: “Cerco di mettere il dito nelle piaghe che caratterizzano questo periodo. Virologi ed epidemiologi non si mettono d’accordo, le indicazioni dei politici sono contraddittorie. E in tutto questo a farne le spese è la gente comune, che non sa più a chi credere“. Gentili ha ammesso di sentire il peso della solitudine negli studi Mediaset, mentre a livello personale “non sono ossessiva. Ma certamente prendo l’auto per andare al lavoro, riduco al minimo i contatti con gli altri e quando rientro a casa mi spoglio subito, metto i vestiti a lavare e non tocco nulla prima di aver fatto una doccia. Neanche il mio fidanzato“.

VERONICA GENTILI: “LA QUARANTENA COL MIO FIDANZATO”

Viene introdotto così l’argomento sentimentale dell’intervista. Veronica Gentili dice del suo fidanzato: “Si chiama Massimo e lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore. Stiamo insieme da sei anni ormai. Convivenza forzata? Massimo è fantastico. Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci…Diciamo che me lo sono scelto bene (ride). Ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv“. La quarantena di Veronica Gentili? “Scrivo, leggo, pulisco casa. E poi faccio lezioni di yoga e pilates online. (…) Se sono perfetta in casa come in tv? Vorrei dire che indosso minigonne e babydoll. Invece, a parte quando vado a lavorare, sono sempre in tuta“.



