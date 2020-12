Veronica Graf: “Filippo Nardi mi ha costretta ad abortire”/ “Mi ha rovinato la vita!”

“Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”. A parlare, alle pagine del settimanale Nuovo, è l’ex gieffina Veronica Graf. Il Filippo di cui parla è Filippo Nardi, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente e, attualmente, nel mezzo di una bufera per alcune espressioni sessiste e volgari usate nella Casa. Veronica Graf ha avuto una relazione fugace con Filippo nel 2018, una notte di passione che ha però avuto importanti conseguenze. “Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel.” ha raccontato la Graf. Per poi aggiungere: “Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore. Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile.”

Veronica Graf shock su Filippo Nardi: “Quando gli ho detto che ero incinta, lui…”

Stando a quanto racconta Veronica Graf, dopo aver scoperto di essere incinta, avrebbe comunicato la notizia a Filippo Nardi che le avrebbe poi subito detto di non tenere il bambino. “Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, ma lui con freddezza mi disse ‘devi trovare una soluzione, mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio, abortisci e poi staremo insieme’. Sono corsa a Milano per cercare di fargli cambiare idea, ma è stato tutto inutile”, ha raccontato l’ex gieffina alle pagine di Nuovp. Così ha concluso: “La gente deve sapere che uomo è e come si è comportato”. Chissà se la vicenda verrà commentata nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della prossima diretta.



