L’Isola dei Famosi 2024 rischia di saltare?/ Filippo Nardi: “Non hanno avuto il ritorno che si sperava…”

Isola dei Famosi 2024, il futuro del reality è ancora un “mistero”

Nel calderone di rumor estivi quest’anno non sono finite solo trame e voci di carattere sentimentali ma anche novità e indiscrezioni sul futuro dei palinsesti televisivi. Le voci hanno avuto ed hanno ancora come oggetto anche format consolidati e storici, come ad esempio L’Isola dei Famosi. Sull’edizione 2024 vige ancora il mistero; come riporta anche Gossip e Tv, non è chiaro se il programma tornerà per la prossima programmazione televisiva ed eventualmente in che fascia temporale andrebbe collocato.

I dubbi sull’edizione dell’Isola dei Famosi 2024 nascono probabilmente dai risultati altalenanti dell’ultima annata dal punto di vista dello share. Il programma sembrava essere partito alla grande ma con il passare delle puntate il seguito ha subito una tendenza al ribasso. Possono aver inciso anche i molteplici abbandoni per questioni di salute che hanno portato ad un repentino stravolgimento delle dinamiche relazionali e di gioco per i naufraghi in gara.

Filippo Nardi scettico su L’Isola dei Famosi 2024: “Difficile trovare Vip da mandare in Honduras…”

A mettere ulteriore benzina sul fuoco nel merito del futuro dell’Isola dei Famosi 2024 è intervenuto anche un ex naufrago; Filippo Nardi. Come riporta Gossip e Tv, l’ex concorrente – in un’intervista rilasciata per il settimanale Mio – avrebbe dato la sua opinione rispetto alla possibile assenza del reality per il prossimo anno. “E’ una produzione pazzesca a livello tecnico e in termini di costi probabilmente non ha avuto il ritorno che si sperava“.

Stando alle parole del naufrago nell’ultima intervista, a suo dire L’Isola dei Famosi 2024 potrebbe non andare in onda per questioni prettamente legate ai termini economici. I risultati non proprio confortanti dell’ultima edizione, secondo il suo punto di vista, avrebbero avuto un impatto negativo dal punto di vista degli introiti. Inoltre – come riporta Gossip e Tv – Filippo Nardi avrebbe anche palesato dello scetticismo rispetto alla possibilità di arruolare nuovi naufraghi. Secondo l’ex concorrente la produzione starebbe trovando difficoltà nel trovare volti noti disposti a trasferirsi in Honduras.











