Veronica Graf intimo fatto di mascherine/ Web contro: “vergognati, sei pessima!”

Veronica Graf, la fidanzata di Moreno Merlo , si è messa a “nudo” sui social. Nel giorno della Santa Pasqua, giorno della Resurrezione del Signore, la ex gieffina si è scattata una foto con un “intimo fatto di mascherine” con tanto di uovo pasquale in mano. Fin qui non ci sarebbe stato nulla di male, del resto oramai siamo abituati a vedere foto seminude di starlette o personaggi alla ricerca di fama(e!), ma questa volta la ex concorrente del Grande Fratello 13 è andata davvero oltre visto che ha pensato di ricoprirsi i seni e le parti intime con delle mascherine. Si, proprio così, Veronica ha celato le sue forme mozzafiato con delle mascherine indispensabili in questo momento così tragico per via delle diffusione del contagio da Coronavirus. Nel nostro Paese le mascherine sono introvabili e la scelta di utilizzarle in questo modo non è certo passato inosservato, anche se Veronica nella didascalia ha voluto precisare: “Buona Pasqua ai suoi fan in un mooBuona Pasqua eh!!!!!! 🤦🏼‍♀️😷🥚🕊 (ah, giuro che le riutilizzerò, non andranno sprecate.. hanno un’autonomia di altre 7 ore 👆🏼)”. Le parole della ex gieffina però non sono state condivide dai suoi follower e fan che l’hanno fortemente criticata.

Veronica Graf nuda, ma con mascherine: il web la massacra

Lo scatto di Veronica Graf nuda, ma con tanto di mascherine non è stato particolarmente apprezzato dai suoi fan. La foto, infatti, è stata criticata quasi da tutti i suoi follower che hanno commentato con parole, a volte anche dure, la scelta di mostrarsi ornata solo da alcune mascherine considerate dei beni di prima necessità in questo momento storico per via della diffusione del Coronavirus. “Che significa sta foto” scrive un utente, mentre un altro non ci pensa su due volte e le scrive: “imbecille.. cretina…. ma cm ti xmetti di fare una foto così? Abbi RISPETTO X KI NN LE HA E LE VORREBBE…”. Ma non finisce qui, visto che un altro follower commenta: “Follia pura! C’è gente che per lavorare ha bisogno di protezioni, e al momento non c’è ne sono.. E poi ci sei tu che sei al quanto pessima.. Tu e tutti quelli che stanno al tuo gioco soltanto perché vedono un corpo nudo! I like vi danno alla testa! Cafona”. I commenti sono tutti negativi per la ex gieffina: “Pessima vergognati” scrive un utente a cui fa eco un altro che dice “vergognati.. Non so chi tu sia.. Ma di pessimo esempio.. E di pessimo gusto..”. C’è anche chi le scrive “Ma tu che problemi hai?” e chi non ha dubbi “sei cretina nell’animo e nel cuore” e chi sottolinea la cattiva scelta di indossare delle mascherine “visto che ne hai in più per sprecarle ,non le dai a chi le usa per davvero per salvare la vita a tante persone???? Demente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Graf (@veronicagrafofficial) in data: 12 Apr 2020 alle ore 6:37 PDT





