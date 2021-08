Veronica, mamma Fausto Desalu/ “Ringrazio Dio per avergli dato coraggio”

«Ho cresciuto un ragazzo d’oro»: così Veronica, la mamma di Fausto Desalu, a Morning news. Il giovane atleta italiano s’è assicurato la medaglia d’oro nella 4X100 a Tokyo 2020 insieme a Jacobs, Tortu e Patta, un grande orgoglio per la donna, che ha rivelato ai microfoni della cronista: «Adesso ho preso il permesso per venire in collegamento, voi siete grandi e brave persone: ho preso due ore di permesso per stare con voi».

Veronica, che di lavoro fa la badante, ha parlato dell’incontro con il figlio dopo il trionfo alle Olimpiadi: «Non voleva levarsi la medaglia dal collo. Gli ho chiesto se fosse pesante, ho scherzato con lui. Anche gli altri ragazzi sono dei grandi. Questa volta hanno ottenuto un grande risultato. Hanno sempre lavorato con grande impegno, ringrazio Dio per aver dato coraggio a questi ragazzi. Dio è grande in mezzo a loro».

FAUSTO DESALU RACCONTATO DA MAMMA VERONICA

«Sono arrivata in Italia nel 1990 a Roma, con il padre di mio figlio. Non c’era nessuno che ci aiutasse, siamo venuti al Nord con un suo amico, senza documenti. Un politico ci ha permesso di avere i documenti per lavorare», ha raccontato Veronica, che ha poi parlato dei primi passi del figlio Fausto Desalu nel mondo dello sport: «Ha iniziato a fare sport quando aveva 7 anni, ha giocato a calcio. Poi a scuola hanno capito che la sua carriera era la corsa». Infine, una battuta sull’immensa gioia della vittoria a Tokyo 2020: «Quando ha vinto io ero a lavoro, con la signora di cui mi occupo. Abbiamo esultato, ero contenta, abbiamo festeggiato con la sua famiglia».

