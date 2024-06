Veronica Martinelli, chi è la moglie di Lorenzo Pellegrini/ Lei: “Innamorata di più ogni giorno che passa”

Chi è Veronica Martinelli, la moglie di Lorenzo Pellegrini: i figli Camilla, Thomas e Nicolò

Lorenzo Pellegrini e sua moglie Veronica Martinelli si conoscono da giovanissimi e sin da subito scocca la scintilla: lui giocava con le giovanili della Roma e Veronica iniziava ad immaginare la vita al suo fianco, al punto da decidere di lasciare la sua città per trasferirsi a Modena quando Lorenzo è andato a giocare in prestito al Sassuolo.

Dopo anni di fidanzamento, Veronica diventa la moglie di Lorenzo Pellegrini nel 2018: i due si sposano nella chiesa di San Giovanni e Paolo, vicino al Colosseo e dal loro matrimonio hanno avuto tre figli: Camilla, nata nel 2019, Thomas, nel 2021, e Nicolò, arrivato a novembre 2023.

Veronica Martinelli e la dedica d’amore al marito Lorenzo Pellegrini per il loro anniversario

Veronica Martinelli è molto attiva sui social, dove spesso pubblica immagini insieme alla sua famiglia. Molte anche le dediche al marito, come quella fatta a maggio in occasione del loro anniversario di matrimonio: “6 ANNI. Non smetterò mai di guardarti così, oggi dopo quasi 12 anni di fidanzamento e 6 di matrimonio i miei occhi e il mio cuore sono sempre più innamorati dell’uomo che sei, il mio uomo ora e per sempre”, ha scritto la moglie di Lorenzo Pellegrini.

Sono queste, d’altronde, le poche esternazioni pubbliche della coppia sulla propria vita privata. Lorenzo Pellegrini è infatti restio a parlare di ciò che non concerne il calcio, che è il suo lavoro, addentrandosi negli aspetti della sua relazione pubblicamente. Segno di una volontà reciproca di riservatezza.

