Veronica Maya: “Fuori di sen* a Tale a Quale? Ho subito cattiveria”/ “Accusata di aver strumentalizzato”

Veronica Maya e il ‘fuori di seno’ a Tale e Quale Show: lo sfogo a Oggi è un altro giorno

Veronica Maya, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ricorda lo spiacevole episodio capitatole durante la sua partecipazione all’edizione del 2014 di Tale e Quale show. Durante l’esibizione nei panni di Madonna, la showgirl, mentre veniva issata da alcuni ballerini, vide scivolare l’abito a tubino, che finì per mostrare il seno in diretta televisiva.

Un episodio che fece molto discutere e che vide il video del momento in questione diventare virale sul web. Qualcuno finì addirittura per accusare Veronica di averlo fatto di proposito, affinché si parlasse di lei. Un’accusa che la showgirl ha già negato in precedenti interviste, ma che ha voluto rimandare ai mittenti anche durante la chiacchierata su Rai1.

Veronica Maya: “Ho subito cattiveria ma ne sono uscita”

“Quella cosa è stata strumentalizzata, mi è costata tanto, mi hanno anche detto che l’avevo fatto a posta…”, ha ricordato Veronica Maya. Ha quindi rivelato che l’episodio, e i commenti che ne sono nati, le hanno causato parecchia sofferenza nei mesi successivi: “All’epoca i social non erano ancora così invadenti, però è la stessa forma di odio! Ma poi non aveva alcune basi, perché io ero in un momento ottimo della mia carriera…” Oggi però, quel momento rimane per lei solo un brutto ricordo: “C’è tanta cattiveria, ma io l’ho subita, l’ho attraversata e ne sono anche venuta fuori.”

