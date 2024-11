La Talpa 2024, Veronica Peparini confessa: “L’amore con Andreas Muller all’inizio mi sembrava impossibile”

Veronica Peparini e Andreas Mulles a La Talpa 2024 hanno ripercorso il loro amore nato nel talent Amici di Maria De Filippi dove lei era la una dei coach e lui un allievo, la differenza d’età è notevole ma loro sono l’esempio di come l’amore vince su tutto. E ripercorrendo la nascita della loro storia d’amore Veronica ha confessato: “Sento di dire che l’amore può tutto perché mi sembrava impossibile, erano troppe le cose da superare. Quando pensavo a noi due erano troppe le cose da superare, i miei figli, il mio ex marito, quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo.”

Durante la confessione a cuore aperto nella clip de La Talpa 2024, Veronica Peparini ha rivelato qual era l’unico vero ostacolo alla loro unione: “L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli e invece ci siamo riusciti con Penelope e Ginevra.” Scoppiato in lacrime Andreas Muller, invece, ha ammesso: “Io conoscevo l’insegnante alla quale mi sono affidato nel programma e forse in quel momento l’unione più grande era la danza. Posso dire con certezza che Veronica mi ha dato la cosa più bella della mia vita. Con loro due sono rinato e sono la versione migliore di me stesso.”

Veronica Peparini e Andreas Muller contro gli attacchi: “Sensi di colpa per lontananza dalla bambine? No”

Veronica Peparini e Andreas Muller sono genitori di due gemelline di pochi mesi, Ginevra e Penelope. In queste settimane non sono mancate critiche e attacchi per il fatto di averle lasciate da sole con i nonni e su questo Andreas ha voluto fare un chiarimento: “Ci mancano tantissimo ma è anche vero che loro sono con i nonni e non c’è nulla perché io sono cresciuto con i nonni, stanno benissimo con i nonni. Non abbiamo sensi di colpa ma è più un dispiacere, di non poterli vivere in queste settimane” Veronica ha aggiunto: “Ci abbiamo pensato tanto e mi hanno convinta anche i miei genitori, i miei figli e i suoi genitori. Il senso di colpa è qualcosa che non dovrebbe esistere.” Veronica e Andreas hanno poi rivelato di trovarsi bene nel gioco e che, aldilà del programma, hanno instaurato un bel legame con gli altri concorrenti nonostante poco prima c’è stato un violento scontro tra la coreografa e Lucilla Agosti.