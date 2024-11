La Talpa 2024, Lucilla Agosti attaccata da Veronica Peparini scoppia a piangere: “Sono empatica e sensibile”

È scoppiata una violenta lite a La Talpa 2024 tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti. Tutto è nato nella Villa delle Spie quando i concorrenti hanno messo sotto accusa Orian per aver iniziato l’asta dell’immunità nella scorsa puntata. La giovane modella si è scusata e tutti l’hanno perdonata tra cui Lucilla Agosti che ha sottolineato di essere contenta per il ‘patto stretto’ e le scuse ma Veronica non era dello stesso parere ed è sbottato: “Ma cosa ti piace lei farà come le pare anche la prossima volta perché in questo gruppo non c’è gruppo”

A questo punto è nata una vera e propria lite tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti: “Posso parlare un secondo?” “No” ha risposto l’ex coach di amici mentre la speaker radiofonica ha replicato: “Mi verrebbe da dire un po’ d’atteggiamento di superiorità” Finita qui? Neanche per sogno perché successivamente in piscina c’è stata un’altra lite tra di loro molto più feroce. “A me non mi piace quando si attacca sul personale perché sono sensibile e empatica” ha ammesso Lucilla parlando con gli altri, ma Veronica non era dello stesso parere: “Non sei così come ti descrivi tu….mi dai fastidio perché questo giochetto la fai come non con gli altri come Gilles perché sono una donna.” “Io ho molta più paura di te che di Gilles.” è stata la replica.

La lite tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti a La Talpa 2024 è degenerata quando si è ripreso il discorso dell’asta, e Veronica Peparini ha sottolineato Lucilla abbia modi diversi di approcciarsi in base a chi si trova davanti: “Come con Gilles che lo accarezzi.” A questo punto Lucilla Agosti è scoppiata a piangere: “Ma come ti permetti di darmi della gattamorta? Mi sta mettendo addosso un abito che non puoi metterti di mettermi addosso.” Una volta in studio la speaker radiofonica ha chiarito: “Mi ha toccato profondamente per delle cose mie personali. È stato un brutto momento al femminile non è stata solo una lite perché un conto è fare autoironia e un altro e discutere tra donne di questo.”