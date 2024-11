Andreas Muller e Veronica Peparini sono tra i concorrenti della nuova stagione de La Talpa 2024, il reality show condotto per la prima volta da Diletta Leotta su Canale 5. La coppia amatissima dal pubblico televisivo ha deciso di mettersi in gioco insieme, come concorrente unico, e finora sono tra i più apprezzati. Sin dal loro ingresso, infatti, Andreas Muller e Veronica Peparini anno instaurato un bel rapporto con tutto il gruppo di concorrenti. Anche durante le varie prove fisiche e mentali hanno dimostrato sangue freddo e grinta nel portarle a termine nonostante qualche difficoltà. Un comportamento che, almeno fino ad ora, non hanno mai fatto scattare il dubbio nei compagni d’avventura che possano essere la talpa di questa edizione.

Non è dato sapere se quella messa in “moto” dalla coppia sia una strategia oppure il loro reale comportamento, visto che il reality “La Talpa – Who is the mole 2024” prevede la presenza di una talpa a cui spetta il compito di far saltare le prove del gruppo.

Veronica Peparini in preda al panico durante una prova a La Talpa: la reazione di Andreas

Prosegue per Andreas Muller e Veronica Peparini l’avventura de La Talpa 2024 dove la coppia gioca come unico concorrente. Una posizione che li rende più forti rispetto al gruppo, visto che possono contare l’uno sull’altra durante le sfide e le prove, ma anche nel gioco visto che possono coprirsi a vicenda potendosi muovere indisturbati qualora fossero loro la talpa chiamata a sabotare i piani e le prove del gruppo. Nonostante ciò, durante la terza puntata, i due finiranno nel mirino dei sospetti, Veronica in particolar modo. Se per Gilles Rocca sarebbe lei La Talpa perfetta, è anche vero che Veronica Peparini se la vedrà brutta nel corso di una delle prove del nuovo appuntamento. La coreografa avrà un attacco di panico quando verrà sospesa a molti metri di altezza e con occhialini oscuranti, il tutto da sola, senza Andreas. Nonostante ciò, riuscirà a portare a termine la prova, tuffandosi in acqua. “Veronica non è paurosa, ha affrontato anche cose più complicate come un parto gemellare. Veronica è paranoica!” sarà il commento di Andreas.

