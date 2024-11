Ci sono anche Andreas Muller e Veronica Peparini tra i concorrenti della nuova stagione de La Talpa, il reality show tornato in onda dopo una lunghissima pausa e condotto da Diletta Leotta in prime time su Canale 5. A pochi mesi dalla nascita delle gemelline, la coppia ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality che vede i concorrenti collaborare tra di loro per completare varie sfide fisiche e mentali per accumulare un premio significativo per il vincitore finale. Tra di loro però c’è “la Talpa”, un agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per far saltare tutto il gruppo. Nessuno punta su di loro, anche se la coppia ha attirato parecchie critiche. Il motivo? La nascita di Penelope e Ginevra, le due gemelline nate cinque mesi fa. Sui social, e non solo, in tanti hanno puntato il dito contro la mamma Veronica Peparini che è stata difesa da Diletta Leotta: “purtroppo è sempre così, è una storia che si ripete sempre. La responsabilità è sempre della donna e della mamma”.

Nessun commento o critica verso il padre Andreas Muller come sottolineato anche da Myrta Merlino: “Ovviamente sul padre non hanno detto nulla”. Come mai questa differenza di trattamento?

Andreas Muller e Veronica Peparini: la strategia della coppia a La Talpa 2024

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno deciso di adottare una strategia ben definita a La Talpa 2024: quella di essere uniti sempre e mostrare grande determinazione nelle prove. Finora gli altri concorrenti non hanno sviluppato alcun tipo di sospetto nei loro riguardi: per tutti (o quasi) Veronica e Andreas non sono la Talpa. Ricordiamo, infatti, che i due giocano come concorrente unico, il che li rende inevitabilmente più forti, sia nel bene che nel male. Infatti, se loro fossero la talpa, è chiaro che avrebbero maggiore margine di movimento, in quanto l’uno potrebbe coprire le tracce dell’altro. Per ora però, Veronica e Andreas non sembrano essere a rischio.

