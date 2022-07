Veronica Peparini fuori da Amici?/ “Il mio centro devo essere io”, frecciatina per…

Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini fuori dal talent? Il messaggio sibillino

Veronica Peparini è un volto tv uscente di Amici di Maria De Filippi, per Amici 22, o almeno secondo il gossip del momento, e intanto giunge in rete il messaggio di elogi di Andreas Muller per lei, che da anni è l’attuale compagna e in passato è stata insegnante di danza del ballerino al talent di Canale 5. Le voci sull’estromissione dal cast di Amici di Veronica Peparini si fanno via via sempre più incessanti, anche se la diretta interessata sembra non aver ancora replicato ai pettegolezzi, se non con un video esclusivo, che la immortala mentre lei si dà a dei passi di danza modern e dalla descrizione sibillina che sembra rimandare proprio al suo preannunciato addio al talent di Canale 5. “Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo.

Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre, finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando”, ha scritto l’icona di Amici. E poi ancora: “Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo! Da sempre e per sempre. Vi voglio bene”. Insomma, il messaggio dell’esperta di danza modern sembra voler essere la promessa della Peparini fatta a se stessa di continuare ad esercitare la sua professione, indipendentemente dal prosieguo o l’interruzione del ruolo di insegnante di modern, che per quasi 10 anni ha coperto ad Amici di Maria De Filippi. Questo, mentre si fa incessante la voce secondo cui Veronica sarebbe finita ai ferri corti con la produzione di Amici di Maria De Filippi.

Andreas Muller elogia la compagna Veronica Peparini, oltre il rumor che la vede fuori dal cast di Amici 21

E, nel frattempo, non tarda ad arrivare il messaggio di replica del compagno ed ex allievo ad Amici, Andreas Muller, che non lesina parole di amore e stima per lei: “Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale. Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino a oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello”. Il messaggio poi ha una conclusione dalla difficile interpretazione, ma che potrebbe celare un augurio destinato ai fratelli Peparini: “E spero solo che prima o poi abbiate… E qui mi fermo”.

Che che le parole di Andreas possano confermare di fatto l’addio di Veronica ad Amici e/o preludere ad un ritorno dei fratelli Peparini ad Amici?

