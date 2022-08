Veronica Peparini: “L’amore con Andreas Muller?”/ “Venivo da una crisi personale…”

Amici, Veronica Peparini si racconta: Il rapporto con il fratello Giuliano e le dichiarazioni sull’amore

Veronica Peparini è l’ospite della nuova puntata di “Un caffè con…”, web format condotto da Lorella Cuccarini sul suo canale YouTube. Le due vociferate ormai ex colleghe – Veronica non sarebbe stata riconfermata tra i professori nella prossima edizione di Amici – hanno chiacchierato a lungo, ripercorrendo la carriera della ballerina e coreografa. La Peparini ha ricordato i suoi più grandi successi, dal tour con Kylie Minogue allo spettacolo “Romeo e Giulietta”, fino al concerto a San Siro di Alessandra Amoroso. Immancabile un riferimento al fratello Giuliano: “Per me è sempre stato il genio, il talentuoso della famiglia. Abbiamo un rapporto bello, per me è sempre stato uno stimolo. Non sono mai stata invidiosa, sono orgogliosa di lui. Quando lavoriamo insieme siamo un’ottima squadra. Ci compensiamo”. Nell’intervista di Lorella Cuccarini, Veronica Peparini ha anche parlato dei due uomini più importanti della sua vita: l’ex marito Fabrizio Prolli e l’attuale compagno Andreas Muller, entrambi ballerini. Con Andreas, suo ex allievo ad Amici, l’amore è sbocciato dopo una lunga frequentazione avviatasi nella scuola più amata dagli italiani, in seguito ad una crisi personale che Veronica -nell’intervista- ammette di aver vissuto, fino ad innamorarsi del ballerino, di diversi anni più giovane.

Veronica Peparini lascia Amici? / "E' stata una scuola per me, mi ha insegnato..."

Veronica Peparini, tra il naufragio dell’amore con Fabrizio Prolli e la lovestory con Andreas Muller

“È più facile perché quando vivi con una persona che fa il tuo lavoro sei più compresa. Fabrizio mi ha portato verso Andreas. Oggi mi sento più completa in tante cose, anche nel vivere l’amore in modo diverso”, ha detto Veronica Peparini, parlandi dell’ormai ex da cui ha avuto i figli Daniele e Olivia. E sul suo rapporto con Andreas, nato dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi, ha poi detto: “Per me era impensabile innamorarmi dentro un programma. In quel periodo eravamo molto a contatto con gli allievi, lui aveva delle cose che… venivo anche da una mia crisi personale, c’erano tante cose nel rapporto (con l’ex marito) che non andavano. Non era nemmeno la parte estetica, perché ai tempi non era così prestante come oggi. Lo vedevo tanto forte ed era come un appiglio”. Nel corso della chiacchierata Veronica Peparini ha parlato anche dell’importanza che ha avuto il talent di Canale 5 nella sua vita, definendolo “una scuola importate anche per me”. Nessun accenno, però, al suo recente addio al programma. Molto probabilmente l’intervista è stata registrata ancor prima che giungesse in rete la voce sul preannunciato addio della coreografa al talent di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, "Mi ha bloccata da tutti i social"/ L'accusa a Heather Parisi...

LEGGI ANCHE:

Perche Veronica Peparini lascia Amici 22?/ "Potrebbero esserci malumori con..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA