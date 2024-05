Veronica Peparini: “Quando guardo i miei figli ancora non ci credo…”/ Andreas Muller: “Innamorato pazzo!”

Questa domenica il salotto di Verissimo ha accolto due neogenitori particolarmente amati: Veronica Peparini e Andreas Muller, reduci del lieto evento della nascita delle figlie Penelope e Ginevra. La coreografa è partita dal raccontare l’impatto con la quotidianità: “Pensavo peggio, in realtà va bene; non siamo incasinati come avremmo potuto immaginare. Non so come faccio, mi viene naturale. Andreas? Si comporta bene e pure troppo; vuole fare tanto, come un ‘mammo’…”. Il ballerino ha dunque aggiunto: “Lei ha l’esperienza, io invece cerco di basarmi su quello che sento”.

Proseguendo nel racconto a Verissimo, Veronica Peparini ha raccontato commossa di quanto sia felice per quanto la vita le abbia donato e per la serenità familiare costruita con amore viscerale. “Quando le vedo penso davvero ad un miracolo, quasi non mi rendo ancora conto: davvero 4 figli? Sembra che lo dica tanto per dire, ma è proprio così…Rispetto a Daniele e Olivia ho affrontato il percorso con una consapevolezza diversa; con loro ero giovane, nel pieno della carriera. Ora invece sono più cosciente e la vivo proprio in modo diverso, una sensazione completamente diversa”.

Anche Andreas Muller non poteva esimersi dal celebrare l’amore estremo per le due figlie, Penelope e Ginevra, che da poche settimane sono giunte al mondo. “Io sono innamorato pazzo e mostro questa parte della mia vita perché è la più bella. Nel lavoro ho dimostrato chi sono, adesso però nella mia vita c’è questo. Con loro sono rinato, una persona diversa; più maturo…”. Il ballerino si è poi commosso in maniera irrefrenabile alla vista delle foto di suo zio Salvatore, scomparso poco prima del lieto evento. “Era una persona importantissima per me; l’ho affrontata in modo comunque positivo e oggi vedere queste foto… E’ stato il primo a sapere che sarei diventato papà, io avevo capito che lui non ci sarebbe stato. Lui quel giorno era felicissimo, un ricordo che tengo solo per me; sapevo però che non ce l’avrebbe fatta. Il giorno in cui sono nate il mio primo pensiero è andato la e alcune persone mi hanno fatto notare che era San Salvatore. Mi vennero i brividi… Spesso i più buoni ci abbandonano troppo presto”.

Altrettanto toccante è stato l’arrivo in studio di Daniele e Olivia Prolli; i figli di Veronica Peparini nati dal matrimonio precedente alla storia con Andreas Muller. La più piccola si è commossa nel leggere una tenera lettera per la madre, al punto da dover interrompere presto la lettura per lasciar continuare suo fratello. “E’ da tanto tempo che chiediamo a mamma delle sorelle e dei fratellini che quando ci diedero la notizia eravamo talmente emozionati che la nostra testa non capiva più niente. Ora stare senza loro è davvero difficile, io non vedo l’ora di vestirle e Daniele non vede l’ora di farle sentire la sua musica… Mamma sei un supereroe, sei davvero speciale!”.











