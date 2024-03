Veronica Peparini è mamma! Nate le figlie Penelope e Ginevra di Andreas Muller/ L’annuncio social

Veronica Peparini ha partorito: Penelope e Ginevra sono nate

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori: sono nate le due gemelline Penelope e Ginevra. La coppia nata grazie al talent show di Amici, è in preda alla gioia più grande. Dopo una gravidanza, inizialmente complessa, la ballerina ha dato alla luce le sue bambine.

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco” scrive commosso Muller su Instagram. Il tenero post ha fatto incetta di ‘like’ dei fan che da sempre seguono la coppia. Gli indizi sul fatto che il parto fosse imminente erano abbastanza evidenti considerando che il ballerino aveva chiesto ai follower quale fosse il look perfetto da neo papà.

Veronica Peparini e Andreas Muller: il racconto della gravidanza complicata

Veronica Peparini e Andreas Muller sono finalmente diventati genitori delle piccole Penelope e Ginevra. La gravidanza, però, è stata inizialmente complicata per l’insegnante di ballo che ha raccontato le difficoltà della dolce attesa, in un intervento social.

“È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due (bambine, ndr)-faceva sapere la coreografa sul feto delle gemelle nasciture- e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue all’altra, che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale -si apprende poi dalla rivelazione – e in questo momento ci ritroviamo in un punto dove la situazione al 50% potrebbe tornare regolare da sé, se così non fosse bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito avrà” dichiarava Peparini.

