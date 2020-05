Veronica Peparini/ Rinuncia ad Amici Speciali ma non ad Andreas Muller!

Pubblicità

Veronica Peparini è uno dei volti noti di Amici e, sicuramente, uno dei più amati. La coreografa e ballerina spesso riesce a costruire cose importanti e belle nel programma di Maria de Filippi e non si tira indietro nemmeno quando si tratta di litigare soprattutto con Alessandra Celentano. Le due rappresentano uno stile di danza ben diverso e anche il loro insegnamento lo è visto che la Celentano è sempre rigida e poco flessibile a differenza della collega, fatto sta che questo dualismo non sarà protagonista ad Amici Speciali visto che Veronica Peparini ha detto no a questo nuovo serale che tra qualche giorno terrà impegnato il pubblico di Canale5. A quanto pare la coreografa ha lasciato vacante il suo posto nella trasmissione perché impegnata con la preparazione di alcune coreografie per uno spettacolo e sicuramente i fan sono rimasti delusi anche se possono continuare a seguirla sui social dove è sempre molto attiva.

VERONICA PEPARINI DICE NO AD AMICI SPECIALI MA NON AD ANDREAS MULLER

Veronica Peparini in queste settimane di quarantena non ha rinunciato alla danza ma nemmeno ad Andrea Muller con il quale che ha continuato a ballare a favore della telecamera e per la gioia dei fan e di chi ama la danza e che ha potuto imparare le loro coreografie approfittando di questi tutorial. I due fanno ormai coppia fissa da un po’ e si sono lasciati alle spalle anche le turbolenze degli esordi di quando in molti parlavano della loro liason quando ancora non vi era certezza, parlando anche di Andreas Muller come di un raccomandato. Fatto sta che lui riesce a vivere di danza, come ha sempre sognato, e condivide la sua vita con Veronica Peparini alla quale nei giorni scorsi ha scritto: “Grazie per esserci sempre”. La stessa Veronica Peparini rispondendo alle polemiche ha scritto: “Nella prima foto leggiamo i commenti idioti. Nella seconda foto leggiamo commenti sensati dolci e buoni. Nella terza foto io che mi diverto e lei che vorrebbe farmi sparire l’armonica”.



