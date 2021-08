Veronica Pivetti/ Paolo Conticini la fa commuovere: “tra noi una bella alchimia”

Veronica Pivetti ospite di “Canzone segreta“, lo show condotto da Serena Rossi e trasmesso in replica in prima serata su Rai1. L’attrice e scrittrice, sorella di Irene Pivetti, si è raccontata a cuore aperto rivelando un lato inedito di sè. Non solo la Pivetti durante il suo momento ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Paolo Conticini con cui ha condiviso il set della fiction di successo “Provaci ancora prof”. L’attore, infatti, le ha dedicato una canzone: “Uno su mille” di Gianni Morandi motivando anche perchè ha scelto questo brano. “Credo sia molto affine a tutto ciò che fa. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica” ha detto Paolo Conticini all’amica e collega Veronica Pivetti. Non solo, Conticini ha anche rivelato come è nata la loro amicizia: “appena ci siamo incontrati con Veronica io dovevo sostenere un provino perché dovevano scegliere un commissario di polizia. Ci siamo guardati, ci siamo fatti una risata e da lì ci siamo accorti che c’era tra noi una bella alchimia che, infatti, si è dimostrata in tutti questi anni”.

Veronica Pivetti: “Paolo Conticini è un fratello per me”

Una grandissima emozione per Veronica Pivetti che è scoppiata in lacrime. “Lui è un fratello per me” – ha detto parlando del rapporto che la lega a Paolo Conticini. Non solo, la scrittrice e attrice ha anche rivelato: “devi sapere che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera” riferendosi naturalmente al ruolo che hanno interpretato nella serie tv di Rai1. Un siparietto emozionante che ha coinvolto anche il pubblico da casa e dei social che ha promosso a pieni voti la “coppia” scrivendo: “ma quanto sono belli Paolo e Veronica, vi prego fate ritornare la prof abbiamo bisogno di loro due sullo schermo”.

