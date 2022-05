Veronica Rimondi viola le regole di Uomini e donne?/ Beccata con lui prima della scelta

Uomini e donne, Veronica Rimondi fa la sua scelta: beccata dalle talpe, violato il regolamento?

Stando alle ultime anticipazioni tv lanciate da Il vicolo delle news, nella settimana che dà inizio al mese di giugno si assisterà alla puntata della scelta della tronista in carica, Veronica Rimondi. Gli spoiler tv indicano che la scelta della bionda tronista, tra i pretendenti Matteo e Andrea, sia alla fine ricaduta sul corteggiatore veterano ai danni nella new-entry al trono classico. Matteo Farnea sarebbe stato quindi la scelta di Veronica Rimondi e la conferma dell’identikit del prescelto la si avrà solo con la messa in onda dell’atteso appuntamento tv, che farà da epilogo alla ricerca dell’amore intrapresa dall’ultima tronista uscente. Nel frattempo, nonostante la riservatezza sul prescelto, a cui i summenzionati protagonisti di Uomini e donne sono tenuti come da regolamento del format tv, Veronica Rimondi non sarebbe a quanto pare riuscita a tenere top-secret la sua scelta finale, violando le regole.

Come si apprende dall’indiscrezione lanciata dalla fonte, infatti, nelle ore in cui si è celebrato il compleanno della tronista uscente di Uomini e donne -lo scorso 27 maggio 2022- quest’ultima era a quanto pare in dolce compagnia di un’amica e il “prescelto”, Matteo Farnea. O almeno questo è stando alle immagini esclusive condivise tra le Instagram stories dall’amica della festeggiata, poi ricondivise dal giovane a mezzo social. Ma pare che Matteo si sia visto ad un certo punto costretto a cancellare le immagini dei festeggiamenti proprio per via del regolamento di Uomini e donne e in vista dell’attesa puntata epilogo del trono di Veronica Rimondi.

Ecco quando va in onda l’ultima puntata di Uomini e donne

Che il post “incriminato”, condiviso da Matteo a mezzo social, sulla tanto vociferata neo coppia di Uomini e donne, sia stato beccato dallo staff del dating-show di Canale 5 e, quindi, i due presunti piccioncini siano poi stati rimproverati dalla produzione Mediaset? Nel frattempo, sale l’attesa generale in vista della puntata finale del trono di Veronica Rimondi, quando la messa in onda di Uomini e donne è prolungata sino al prossimo 1° giugno 2022 su Canale 5. Con ogni probabilità, le puntate delle ultime scelte del format verranno trasmesse lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio 2022.

