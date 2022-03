Veronica Ruggeri, la fidanzata di Nicolò De Devitiis/ Un amore tra “Iene”

Si dice spesso che condividere il lavoro con il proprio compagno di vita possa aumentare gli scontri quando ci si ritrova nella vita privata ed essere origine di invidie reciproche, ma fortunatamente questo non è sempre vero. A fare da eccezione a questa teoria ci sono Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, due tra le “Iene” più apprezzate dal pubblico del programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

I due hanno scoperto di essere innamorati nel 2019, poco dopo avere chiuso due storie importanti per entrambi. Lui era legato all’ex Miss Italia Eleonora Pedron, mentre lei era fidanzata con un’altra “Iena”, Stefano Corti, oggi al fianco di Bianca Atzei.

L’amore nato tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis: uniti anche sul lavoro

Dal momento in cui il loro amore è diventato ufficiale i due sono praticamente inseparabili, non solo sul lavoro ma anche nel privato. E spesso sono protagonisti di siparietti davvero divertenti sui rispettivi profili social, in cui appare evidente quanto sia forte la sinergia tra loro.

Il primo a parlare apertamente del loro rapporto è stato il ragazzo, che sui social usa lo pseudonimo di “Divanoletto” (“E’ un modo simpatico per descrivermi, non sto fermo un attimo”, aveva raccontato a ‘Vanity Fair’): “Mi sento molto bene con lei“, si è limitato a dire, ma nel momento in cui sono insieme questo appare evidente un po’ a tutti.

