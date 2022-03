Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno insieme?/ Weekend di coccole per gli ex

Belen Rodriguez paparazzata con Stefano De Martino: ritorno di fiamma tra i due?

“Certi amori non finiscono” canta Antonello Venditti e la lovestory di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si direbbe uno di quelli, dal momento che i due “ex” da mesi si lasciano immortalare insieme, come accaduto in un weekend trascorso all’L’Albereta Relais & Château, hotel a 5 stelle sito tra una zona collinare di Brescia e l’estremità meridionale del Lago d’Iseo, in Lombardia. Si parla di un fine settimana immortalato da alcuni scatti esclusivi pubblicati su Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, che ha sorpreso la coppia mentre si lasciava andare a sorrisi complici e coccole, nel noto sito extra-lusso del nord-Italia, rinomato per le cure legate al benessere.

La storica coppia vip sembra volersi gettare alle spalle le varie rotture fronteggiate negli anni, dopo il matrimonio, da cui è nato il frutto dell’amore, Santiago. Lo scorso luglio 2022 Belencita aveva la secondogenita Luna Marie dall’ultima fiamma, Antonino Spinalbese, ormai suo ex, e ora la showgirl argentina sembra abbandonarsi alle coccole con l’ex marito storico, anche se i due non ufficializzano almeno per il momento un “ritorno di fiamma” tra loro.

In una nuova puntata di Domenica in, sulla scia dei nuovi avvistamenti di Belen Rodriguez in dolce compagnia con lo storico marito Stefano De Martino, la conduttrice Mara Venier ha incalzato tra il serio e il faceto -sul suo status sentimentale- l’ex ballerino e ora giudice al serale di Amici di Maria De Filippi: “Saluto Belen, non la vedo da tempo e tu?”. ” Belen, la vedo spessissimo” ha replicato sibillino, l’ex ballerino di Amici, senza però lasciarsi scappare dettagli sulla frequentazione della mamma del primogenito, ripresa di recente. Che vi sia una reunion in atto tra Belen e Stefano?

Rispetto alle esclusive foto che circolano bnel web, degli ultimi avvistamenti di coppia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, c’è chi scommetterebbe che l’argentina abbia chiuso i rapporti con l’ultimo ex, Antonino Spinlabese, anche per via della ritrovata complicità con l’ex marito. Ma sarà davvero così? Proprio in confidenza con Chi, Belen ha definito in un certo senso il legame con Antonino con parole segnate dall’autocritica: “Ho peccato di entusiasmo non di leggerezza. Faccio male anche” . E Stefano De Martino? ” La nostra storia non ha detto tutto. Perché la mia vita non ha detto tutto. Come un film – ha fatto sapere, l’argentina-. Dirà tuto quando non ci sarò più”.

Nel frattempo, a benedire in tv la sospetta “reunion” tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe essere Maria De Filippi: Chi magazine ha ripreso che la storica coppia potrebbe presenziare insieme al serale di Amici 21 in corso, Stefano nei panni di giudice rodato e Belen Rodriguez nelle vesti di ospite speciale.













