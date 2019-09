Veronica Satti/ Ricaduta e rinascita: nuovi progetti e sogno che si sta realizzando…

Veronica Satti dopo avere ritrovato l’amore di papà Bobby Solo è riuscita a superare anche la difficilissima ricaduta di questa estate. Uno stato di malessere ha investito la giovane probabilmente da giugno, quando ha ufficializzato la fine della relazione d’amore con la sua compagna Valentina. “Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie e non pubblichiamo più foto insieme. Ormai è già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da aggiungere, soprattutto oggi. Questa è stata la storia d’amore più importante della mia vita e io le auguro tutto il meglio”, ha spiegato, scrivendolo su uno sfondo nero attraverso il suo account di Instagram. Dopo la loro separazione, molti gossip sono esplosi, lasciando intendere che avesse già un nuovo amore. Tra i “papabili” nuovi fidanzati sono emersi anche Filippo Contri (ex “collega” di reality show) e Cristiano Pedrocco, giovane fotografo e registra italiano con il quale la ragazza si trovava in giro per Roma una sera d’estate. Veronica però, ha sempre smentito ogni implicazione sentimentale anche perché, non sarebbe stata in grado di voltare pagina così in fretta.

Veronica Satti, dalla ricaduta alla rinascita: i nuovi progetti lavorativi

Veronica Satti una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello, ha approfondito la sua passione: la sceneggiatura. Ed infatti, è proprio questo il suo sogno nel cassetto. Questa estate per lei è stata particolarmente complessa, specie dal punto di vista emotivo. Per fortuna, la sua famiglia le è sempre stata affianco, ritrovando anche la nipote (hanno quasi la stessa età). Veronica quindi, ha presentato nuovi progetti lavorativi, tra cui quello legato al cinema con la realizzazione di un documentario tutto suo. “Smentisco qualsiasi tipo di flirt o altro, anzi posso dire che qua siamo pieni di progetti che non vedo l’ora di condividere con voi. Per il resto sono grata perché dopo dieci anni mi sono ricongiunta anche con mia nipote Gaia, siamo inseparabili”, ha scritto tramite le Instagram Stories. Poi ha confidato anche di essere ricaduta nell’autolesionismo (ma la fine della storia con Valentina non c’entra assolutamente nulla con questo particolare momento), ma di essersi rialzata proprio per merito degli affetti più cari: “Ora sto molto meglio. La rehab Bobby on tour with rock family ha funzionato. Grazie Famiglia”.

