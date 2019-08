VERONICA SATTI ‘BISEX DA SEMPRE’/ Figlia di Bobby Solo: “seguo il cuore e l’istinto”

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del Grande Fratello, è tornata a rispondere alle domande dei fan su Instagram. Una delle domande più gettonate è stata ‘sei fidanzata?’ a cui la figlia d’arte non si è sottratta:”sembrerà scontato, ma bisogna imparare a bastarsi e amarsi. Non esiste l’altra metà della mela. Noi siamo completi al massimo la persona al nostro fianco alza la qualità della nostra vita”. La Satti ha poi parlato di amori: “quegli amori forti, sinceri, ti si aggrappano addosso e non basta una doccia per mandarli via così. Anche se uno va avanti per carità, ma impegnarsi è diverso. Mi sarei dovuta sposare a breve, lo trovo impossibile riuscire ad impegnarmi con un’altra persona se quell’amore è stato vissuto sinceramente. Poi ci sono gli interessi fugaci, non mi fido tanto delle persone che si lasciano e dopo un pò di mesi si rifidanzano”. Un chiaro riferimento alla ex fidanzata Valentina?

Veronica Satti: “è una violenza far scegliere ad una persona bisessuale da che parte stare”

Tantissime le domande da parte dei follower a Veronica Satti, che ha parlato anche di sessualità e del suo orientamento. “Ti piacciono più le donne o gli uomini?” domanda un follower a cui la figlia di Bobby Solo risponde: “io dico guarda già non mi piacciono le persone figurati se dovessi mettermi a scegliere tra uomo e donna. Voglio sentirmi libera di baciare chi voglio, uomo o donna che sia, di fare sesso con chi voglio, di fare l’amore con chi voglio, di amare chi voglio. Trovo profondamente denigrante, è una violenza far scegliere ad una persona bisessuale da che parte stare. Sono bisessuale da sempre, non mi sono mai posta la domanda, ho semplicemente seguito il mio istinto, il mio cuore ogni volta e questo mi rende enormemente libera e felice”.

Veronica Satti: “La rehab Bobby on tour with rock family ha funzionato”

La figlia di Bobby Solo recentemente ha deciso di accompagnare il padre impegnato in un lungo tour. Un ritorno a casa non facile sentendo le sue parole: “allora sono tornata a casa dopo questi giorni di tour con papà, non so come faccia lui, è veramente una rockstar perchè io sono stanchissima. Ora devo scrivere scrivere, progetti progetti”. Poi una riflessione a cuore aperto condivisa con i fans: “E’ stata una vacanza di famiglia per lo più. Un’altra volta voglio essere sincera con voi, stavo attraversando un momento psico fisico molto difficile ero caduta nuovamente nello starai mentale che chiamo baratro e mio papà insieme a Tracy e Lil Bro e tutte le persone che ho incontrato in questi giorni, da chi mi ha fatto divertire a tutto l’affetto che ho ricevuto gli abbracci, papà e tutto questo mi hanno riportata su quel rabbit hole in cui ero finita nuovamente. Non c’è bisogno che io spieghi chi mi segue sa di cosa sto parlando di quali sono i miei momenti dove non c’è luce. Ora sto molto meglio. La rehab Bobby on tour with rock family ha funzionato. Grazie famiglia”.



