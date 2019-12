Veronica Ursida/ Solo un uomo nel suo Natale… (Uomini e donne)

Veronica Ursida è sicuramente una bella sorpresa (in tutti i senti) di questa prima parte di edizione di Uomini e donne. Il trono over ha riscosso importanti risultati in queste settimane portando a casa ben oltre il 20% di share, almeno se parliamo dei senior, regalando al pubblico nuovi protagonisti a cominciare proprio dalla bella Veronica Ursida che non è nuova alla tv, questo ormai lo sappiamo bene. La biondina ha saputo attirare subito l’attenzione dei cavalieri del programma e, in particolare quella di Armando Incarnato che in queste settimane si è avvicinato molto a lei ma chiudendo l’anno con una bella lite, storica per i fan del programma. I due si stanno conoscendo ormai da mesi ma mentre lei trova la biondina un po’ falsa e forse bugiarda, lei non manda giù il fatto di non avere l’esclusiva con lui. Fatto sta che i due hanno chiuso il 2019 a Uomini e donne lottando e discutendo proprio per questo motivo e questo, forse, ha rovinato anche i loro piani natalizi.

VERONICA URSIDA E IL SUO “UOMO” A NATALE DOPO UOMINI E DONNE

Veronica Ursida ha passato il Natale insieme al suo unico uomo, almeno per adesso, l’amato figlio. Una serie di storie e di foto su Instagram la mostrano alle prese con il montaggio di alcuni giorni per la console al grido di “ecco una mamma single con un figlio maschio” tra bulloni e chiavi inglesi. Alla fine ha postato una foto in cui appare vestita da Babbo Natale in versione sexy e femminile con accanto la didascalia che recita: “Christmas in Love ❤️✨…. Non importano le cose materiali sotto l’albero, ma con chi lo condividiamo è davvero Importante ❤️! Ed io lo passerò insieme al mio Cuore ❤️… mio figlio! Vi auguro sempre di circondarvi di persone che facciano bene al vostro Cuore è la parte più preziosa di Noi!”. Il prossimo Natale andrà meglio per lei?

© RIPRODUZIONE RISERVATA