Veronica Ursida/ Uomini e Donne: “Armando? Parole dure che feriscono!”

Veronica Ursida raggiunta dalla pagine di Uomini e Donne Magazine, parla del suo rapporto con Armando Incarnato. I due si sono incominciati a sentire una settimana dopo il suo ingresso al trono over: “io non avendo mai visto la trasmissione da casa per questioni di lavoro non avevo pregiudizi su nessuno. Ho sempre pensato e voluto conoscere le persone a livello personale e diretto. Armando mi ha colpita prima di tutto a livello estetico: mi piacciono gli uomini mediterranei, coi colori scuri. Poi quando ho iniziato a conoscerlo, ho trovato in lui una persona simpaticissima con cui ridere e scherzare, fare battute, scambiarci pensieri positivi”. All’inizio il campano le dava molta energia e questo ha fatto in modo che lei si avvicinasse molto a lui. La prima uscita infatti, è stata indimenticabile: “Non sapevo cosa aspettarmi, ho provato sensazioni tutte nuove, avevo tante speranze e avevo – come ho ancora, davvero tanta voglia di innamorarmi e di sentir battere nuovamente il cuore. Ricordo che ero felicissima!”.

Veronica Ursida: ecco come è andata a finire con Armando

Di contro, per Veronica Ursida anche momenti spiacevoli: “La delusione di essermi fidata di un uomo che forse tutta questa fiducia non meritava. Io sono una persona che ha uno scudo quando si approccia alle persone, ma quando tolgo questa difesa, faccio vedere e do tutta me stessa”. Attualmente come stanno le cose tra loro due? Pare che non ci siano possibilità di ripresa: “La mia frequentazione con Armando è completamente chiusa. Detto questo, Armando sa essere, quando vuole, una persona dolce, simpatica e di cuore, purtroppo però ha anche un lato un po’ arrogante e, soprattutto quando discute, ha un atteggiamento che non mi piace. Usa parole dure che feriscono le persone”. La dama svela anche di avere il rimorso per essersi fidata di lui anche se, sul finale, si è dispiaciuta per come è andata a finire: “Ma io ho semplicemente seguito il cuore come faccio sempre quando si tratta di sentimenti. Sono una donna estremamente istintiva e vivo le storie in tutto e per tutto quando il mio cuore si apre. Il rimpianto che ho è che, se non avessi conosciuto Armando o comunque intrapreso questa conoscenza durata tre mesi con lui, forse nel frattempo avrei iniziato qualche altra frequentazione e oggi sarei stata più felice. In ogni caso le mie sono solo supposizioni e quello che conta è che io sia stata sempre me stessa; i rimpianti e i rimorsi lasciano il tempo che trovano”.

