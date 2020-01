Veronica Ursida/ Frecciatina ad Armando? “Voglio solo sorridere” (Uomini e Donne)

Veronica Ursida tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne? La dama, durante la pesante discussione avvenuta nella puntata del 14 gennaio della trasmissione di Maria De Filippi tra Armando Incarnato e Roberta Di Padua, è stata accusata da Gianni Sperti e Tina Cipollari di non essere totalmente sincera e di non aver detto la verità sul suo rapporto con il cavaliere napoletano. A far nascere i dubbi agli opinionisti è stata la reazione della dama di fronte alle parole di Roberta che ha lasciato intendere di sapere qualcosa sul suo rapporto con Armando che avrebbe raccontato alcuni dettagli intimi. Veronica, a causa della febbre, non è riuscita a difendersi come avrebbe voluto affermando, però, di essere nauseata dall’atteggiamento di Armando e aggiungendo di voler mettere definitivamente un punto alla loro frequentazione. Dopo la puntata, molti utenti le hanno lasciato messaggi su Instagram a cui la dama ha deciso di rispondere.

VERONICA URSIDA DICE ADDIO AD ARMANDO INCARNATO: “VOGLIO SOLO SORRIDERE”

Tra i tanti messaggi ricevuti da Veronica Ursida spunta quello di Manuel: “Ho visto la puntata di oggi e sono rimasto allibito…ma se hai 39 di febbre ma perchè non te ne stai a casa? Eri bianca cadaverica” a cui Veronica ha risposto così – “purtroppo mi avevano chiesto di andare lo stesso. Ero stordita nn sentivo nemmeno cosa dicevano! Purtroppo con il senno di poi mai neanche sotto tortura!”. Un’altra follower, poi, ha chiesto: “ma non provate vergogna a spogliarvi di tutto ogni volta che vi imbattere in una pseudo storia? Capisco che il programma si basi su questo ma credo che una piccola dose di riservatezza non guasterebbe, i vostri figli guardano e penso mi vergognerei…. Quando ti sei messa a piangere, che messaggio è arrivato a casa tua? Credimi sei una bella donna, partecipa pure al programma ma divertiti e non permettere( anche se lo dovesse chiedere la direzione) di andare oltre….auguri”. Anche in questo caso, la risposta di Veronica è arrivata puntuale: “ovviamente l’oltre non me lo chiede nessuno! Loro sono adorabili è ovvio che von queste tensioni uno nn può divertirsi! E soprattutto se ero in condizioni fisiche come stavo in questa puntata! Ma per fortuna mi sn rimessa e ora voglio solo sorridere! Basta voglio stare bene!”.





