Veronica Ursida “Vorrei fare il Grande Fratello”/ “Uomini e Donne? Potrei tornare”

Sono tanti i fan di Uomini e Donne che si chiedono se a settembre la bella Veronica Ursida tornerà a far parte del parterre delle donne. La dama, d’altronde, ha lasciato lo studio qualche tempo fa ma oggi è nuovamente single e alla ricerca dell’amore. Intervistata da Francesco Fredella, in diretta su RTL 102.5 News nella rubrica Trends&Celebrities, la Ursida si è sbilanciata sul suo ritorno, svelando: “Tornare a Uomini e Donne? Parlando di questo ma al momento non è nei miei progetti, poi io dico ‘mai dire mai’, nella vita non si sa mai! Loro, in qualche modo, mi hanno dato una piccola strada e poi ho lasciato un bellissimo ricordo, quindi potrebbe anche capitare, anche perché io sono single, quindi!” Veronica conferma di essere alla ricerca del grande amore, anche perché finora “ho trovato solo casi umani!”, ha scherzato.

Alessandro D'Amico salva la sorella Federica/ L'ex di Uomini e Donne le dona un rene

Veronica Ursida: “Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello”

Ma come deve essere questo uomo ideale? Veronica Ursida lo descrive in diretta radio: “Che mi lasci stare tranquilla, deve essere simpatico e galante nei miei confronti. Affascinante, non cerco il bellone o chissà cosa, ma mi deve rendere tranquilla, serena. Visto che gli uomini che ho incontrato finora non mi facevano stare serena, meglio stare da sola.” Non sa se tornerà a Uomini e Donne, tuttavia Veronica vorrebbe partecipare al Grande Fratello: “sarebbe la cornice ideale per me. – ha ammesso la Ursida – All’interno di Uomini e Donne si è vista una parte e basta di Veronica. Non sono riuscita invece a mostrare la mia solarità, la mia enorgia, la capacità di prendersi anche in giro.” Nella Casa potrebbe anche trovare l’amore: “Lì potrebbe invece essere perfetto anche per trovare una persona, lì d’altronde ci vivi 24 ore con lui. Sarebbe una bellissima esperienza”.

LEGGI ANCHE:

Samantha Curcio Vs hater: "Persone di merd*"/ "Voglio vedervi in tribunale!"Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono sposati/ Tanti volti di Uomini e Donne presenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA