Verratti alla Juventus?/ Rombola: “Affare possibile ma solo in estate” (esclusiva)

Sarebbe il giocatore giusto per il centrocampo bianconero che sembra mostrare diversi problemi in questo inizio di campionato: parliamo di Marco Verratti, prossimo obbiettivo della Juventus, almeno secondo le ultime voci di calciomercato. il giocatore 28 enne è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain nel giugno del 2024, ma già in passato era stato oggetto dei desideri della Vecchia Signora, che pare dunque non aver mollato l’obbiettivo. Ovviamente il regista italiano fa gola a diversi big club del calcio europeo e certo il club parigino non se ne allontanerà molto facilmente, ma chissà che alla Juventus non riesca il colpaccio. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Crede che Verratti possa lasciare il Paris Saint Germain? Ci sono le possibilità perchè lasci il Psg, che se ne vada dalla squadra francese.

E’ il giocatore giusto per il centrocampo della Juventus? Certamente risolverebbe molti problemi nel centrocampo bianconero, sarebbe il giocatore giusto per la squadra di Pirlo. Potrebbe arrivare la prossima estate e non a gennaio.

Potrebbe andare anche all’Inter? No anche perchè Verratti non è il giocatore ad hoc per la formazione nerazzurra che ha già Sensi e Barella.



Dove potrebbe finire ancora? Credo che possa finire al Barcellona.

Un giudizio su Verratti. E’ un ottimo giocatore, di ottime qualità tecniche, lo conosco fin da quando era ragazzino. Ha sempre mostrato fin da allora tutto il suo valore.

