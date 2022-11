Verstappen, mamma Sophia contro Perez: “Tradì sua moglie”/ Lui: “Solo brutta festa”

Lo scontro tra Max Verstappen e Sergio Perez in casa Red Bull non è rimasto circoscritto alla pista del GP di Brasile e a scendere in campo, nelle scorse ore, è stata anche Sophie Kumpen, mamma del due volte campione del mondo. La donna, infatti, ha commentato un tweet di Tom Coronel, pilota olandese, secondo cui ci sarebbero stati degli attriti antecedenti alla gara di domenica. Il riferimento, in particolare, era all’incidente del GP di Monaco, che secondo lui non sarebbe stato tale, bensì un gesto volontario del messicano. Da qui la vendetta del compagno.

La donna, nel suo tweet, non ha puntualizzato la vicenda, ma ha gettato acqua sul fuoco su quest’ultima, lanciando un’accusa prettamente personale nei confronti di Sergio Perez. “E poi la sera tradiva anche sua moglie”, questo il clamoroso messaggio. La diretta interessata è Carola Martinez, attualmente incinta del terzo figlio del pilota. Le parole al veleno hanno infastidito quest’ultimo, che ha negato ci sia un fondo di verità.

Verstappen, mamma Sophia contro Perez: “Tradì sua moglie”. La replica

La replica di Sergio Perez alle accuse di Tom Coronel e di Sophie Kumpen, mamma di Max Verstappen, non sono tardate ad arrivare. “Tutti commettono errori a Monaco e, in generale, nelle qualifiche. Non è che sia stato fatto di proposito. Di quanto accaduto a San Paolo abbiamo discusso internamente. Abbiamo concordato che, nell’interesse della squadra, la questione deve rimanere interna. Il resto sono solo speculazioni dei media e di persone che creano voci”, ha affermato in conferenza stampa in merito all’incidente e al mancato sorpasso.

Sul tema del presunto tradimento, invece, si era espresso in precedenza, quando erano emersi i video in cui ballava, visibilmente ubriaco, con due donne: “È stata una brutta festa in cui non mi sono saputo controllare ma è stata solo una brutta festa. Mi scuso con tutte le persone che mi vogliono bene perché quelle immagini non mi rappresentano affatto”, aveva detto scusandosi.











