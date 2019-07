Vettori vs Ferreira/ MMA, diretta streaming video Dazn: Marvin sfida O Mutante (Ufc)

Marvin Vettori torna in azione. “The Italian Dream” affronta Cezar Ferreira per il kick off della main card di UFC Sacramento. Si tratta di una sfida fondamentale per l’atleta italiano, visto che per riprendere la sua scalata alla top 15 dei pesi medi UFC dovrà necessariamente vincere. L’appuntamento è alle 2:00 della notte tra sabato 13 luglio e domenica 14 luglio per la diretta. Oltre un anno dopo la sua ultima apparizione, nella quale è stato sconfitto da Israel Adesanya, Marvin Vettori dovrà vedersela con il fighter brasiliano, esperto delle MMA di primo livello. Nel 2013 ha vinto il TUF Brazil, inoltre è attivo da più di 12 anni. Ma Marvin Vettori, che abbiamo intervistato in esclusiva prima del match, è cintura marrone di braziian jiu-jitsu. “The Italian Dream” ha dimostrato di non avere paura di giocarsela a terra anche con fighter sulla carta più blasonati di lui nel grappling. Inoltre, col tempo ha anche sviluppato una discreta muay thai grazie all’aiuto di Rafael Cordeiro. Quindi, ad una discreta boxe Marvin Vettori abbina anche un buon uso dei calci, così come un efficace clinch da thai.

O MUTANTE, CHI È L’AVVERSARIO DI MARVIN VETTORI

Lo striking di Cezar Ferreira è pericoloso: le sue combo sono carenti per quanto riguarda la forza esplosiva, però sono comunque utili per fare breccia sulla corazza difensiva avversaria. E questo è dunque uno degli aspetti su cui Marvin Vettori deve fare attenzione. Negli ultimi sette match Ferreira ha vinto 5 volte. Per quanto concerne le due sconfitte, bisogna tener conto del fatto che sono arrivate solo ai punti. “O mutante”, come viene chiamato Cezar Ferreira, è un combattente duro e mai domo. Quindi Marvin Vettori deve essere bravo nell’arginare i suoi attacchi. In termini di fisicità, invece, il fighter brasiliano potrebbe pagare qualcosa rispetto all’italiano, anche in virtù del fatto che ha 34 anni. Alto 1 metro e 85 centimetri, con un allungo da 1.98, dovrà gestire in maniera ottimale le distanze per avere il controllo totale del match.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA SFIDA

Marvin Vettori questa notte torna nella “gabbia” più famosa del mondo dopo oltre un anno di stop. Affronterà Cezar Ferreira ad UFC Sacramento, veterano che ha battuto atleti del calibro di Thiago Santos, Jack hermansson e Anthony Smith. L’unico modo per vedere in diretta streaming video Vettori è attraverso Dazn. Se non siete abbonati alla piattaforma, potete iscrivervi al servizio e approfittare del periodo di prova di un mese gratuito per seguire l’incontro. Se invece siete già abbonati, l’evento è già compreso nell’offerta. E allora puntate la sveglia e preparate un thermos di caffè per seguire la main card di UFC Sacramento. Alex Dandi al commento in diretta su Dazn. L’evento comunque sarà disponibile on demand per una settimana, quindi se lo perdete in diretta potete tranquillamente recuperarlo nelle ore o nei giorni successivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA