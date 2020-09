“VI AMMAZZO, VI METTO SULLA SEDIA A ROTELLE”/ Minaccia ex moglie e figli: fermato

“Vi ammazzo, vi metto sulla sedia a rotelle“: sono queste le minacce rivolte da un uomo di 47 anni all’ex moglie e ai figli. Parole che gli sono costate l’arresto a Reggio Emilia con l’accusa di stalking reiterato. Non era infatti la prima volta che l’uomo, italiano, si rendeva protagonista di atteggiamenti intimidatori nei confronti dei suoi familiari. Come riportato da TgCom24, nel 2007 il protagonista della vicenda era stato arrestato e condannato per atti persecutori nei confronti dell’ex. Inquietante la sequenza che portò al provvedimento di fermo: all’epoca il 47enne venne infatti arrestato nei pressi dell’abitazione della donna e trovato con una bottiglia di acido in mano. Lo stesso acido che in più di un’occasione aveva minacciato di voler utilizzare per sfregiare l’ex compagna.

“VI AMMAZZO, VI METTO SULLA SEDIA A ROTELLE”

L’arresto dell’uomo che ha minacciato l’ex moglie e i figli è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile della polizia. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Emilia ha emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere, che è stato eseguito ieri dagli agenti della questura. Sul suo conto la Squadra Mobile ha raccolto gravi e concordanti indizi in ordine ad una reiterata attività persecutoria nei confronti della ex moglie: da qui la decisione di intervenire per scongiurare il rischio che il classe 1973, N.G. le sue iniziali, si rendesse artefice di una condotta potenzialmente dannosa nei confronti dei suoi familiari. Nel 2007, dopo il primo fermo, venne condannato: la speranza è che questo nuovo provvedimento non sortisca in futuro una nuova recidiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA